Житель Массачусетса снял на видео «замерзший» океан

Житель Массачусетса снял на видео «замерзший» океан2
- 8.01.2018, 10:59
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На момент съемки температура воздуха упала до - 20 градусов.
Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан.
"Кто хочет поплавать?", — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов, пишет ria.ru.
Отдельно Кэнди опубликовал видео, снятое с дрона.
В комментариях пользователи восторженно отреагировали на увиденное.
"Очень круто! Реально потрясающий вид. Посмотрим, если завтра будет достаточно холодно, тогда тоже сделаю несколько снимков", — пишет Positron.
Некоторые с удовольствием шутят на тему холодов, отсылая к разным событиям, от сериала "Игра престолов" до президентства Дональда Трампа.
"Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления", — пишет Сэмюэл Уиллер.
"Срочные новости: на побережье Массачусетса появились пингвины", — пишет UpPhazable.
"Зима уже близко! Остерегайтесь Короля Ночи", — пишет micheal shelton.
Отдельные пользователи задаются вопросом, как Райану с 16 подписчиками удалось попасть в тренды YouTube: ролик набрал более 300 тысяч просмотров всего за один день.