Житель Массачусетса снял на видео «замерзший» океан 2 8.01.2018, 10:59

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На момент съемки температура воздуха упала до - 20 градусов.

Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан.

"Кто хочет поплавать?", — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов, пишет ria.ru.

Отдельно Кэнди опубликовал видео, снятое с дрона.

В комментариях пользователи восторженно отреагировали на увиденное.

"Очень круто! Реально потрясающий вид. Посмотрим, если завтра будет достаточно холодно, тогда тоже сделаю несколько снимков", — пишет Positron.

Некоторые с удовольствием шутят на тему холодов, отсылая к разным событиям, от сериала "Игра престолов" до президентства Дональда Трампа.

"Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления", — пишет Сэмюэл Уиллер.

"Срочные новости: на побережье Массачусетса появились пингвины", — пишет UpPhazable.

"Зима уже близко! Остерегайтесь Короля Ночи", — пишет micheal shelton.

Отдельные пользователи задаются вопросом, как Райану с 16 подписчиками удалось попасть в тренды YouTube: ролик набрал более 300 тысяч просмотров всего за один день.