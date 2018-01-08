Аферисты предлагают жертвам финансовой пирамиды помочь вернуть деньги 3 8.01.2018, 11:02

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Преступники используют анкетную базу данных белорусских граждан.

По мнению сотрудников главного управления уголовного розыска МВД, преступники используют анкетную базу данных белорусских граждан, которые в 2011–2012 годах вложили средства в известную российскую финансовую пирамиду и не получили обещанные выплаты.

Злоумышленники действуют по простой схеме: звонят на телефон жертвы с российского номера и сообщают, что все знают о ситуации, в которую попал обманутый вкладчик. Мошенники также рассказывают, что имеют непосредственное отношение к работе данной финансовой структуры, и предлагают помощь в получении вклада с процентами. А для этого необходимо выслать определенную сумму в «страховой фонд» организации, пишет intex-press.by.

— Получив банковский перевод, «посредник» предлагает значительно увеличить сумму возврата вклада. Необходимым условием для этого является очередной денежный транш. Когда у вкладчика возникают сомнения в искренности намерений «доброжелателя», на требования вернуть высланные им сбережения он получает отказ. Дескать, возврат невозможен, так как деньги сейчас находятся в обороте финансовой организации, — пояснил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексей Малахов.

По такой схеме житель Могилева за два дня перевел на банковский счет подставного лица более 600 долларов, а жительница Витебского региона за три дня лишилась почти шести тысяч белорусских рублей.

Обманутых вкладчиков не настораживает то, что все контакты с «представителями» организации происходят по мобильному телефону. Кроме этого, аферисты предлагают перевести деньги не на юридический адрес конкретной организации, а посредством срочного банковского перевода физическому лицу — гражданину Российской Федерации.

МВД настоятельно рекомендует белорусам не поддаваться на подобные авантюры и призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, предлагающими свои посреднические услуги в решении финансовых вопросов.