Доллар и российский рубль продолжают расти в начале торгов 8.01.2018, 11:13

2,126

Валюты дорожают на первых торгах недели.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $67,5 за баррель. После снижения в пятницу на сегодняшних торгах она набирает обороты. В России доллар немного подорожал после падения и со старта торгуется на уровне 57,02 рубля. Дорожает российский рубль и в Беларуси: он уже прибавил больше 0,5 копейки, пишет onliner.by.

Доллар покупают и продают уже по 1,9916 белорусского рубля. Это на 0,46 копейки выше, чем в пятницу. Евро подешевел на 0,21 копейки. Его цена сейчас — 2,3942 белорусского рубля. Российский рубль прибавил 0,56 копейки. Его покупают и продают по 3,4920 белорусского рубля за сотню.

В пятницу доллар прибавил 0,19 копейки и подрос до 1,9869 белорусского рубля. Евро подорожал на 0,78 копейки и стал стоить 2,3963 белорусского рубля. Российский рубль подскочил на 1,74 копейки и закончил торги на отметке в 3,4864 белорусского рубля за свою сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.