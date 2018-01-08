Сильные люди: Как женщина вопреки болезни объединяет инвалидов 8.01.2018, 11:25

Татьяна из Бобруйска стала настоящим примером для подражания.

Глядя на эту красивую женщину с приятной улыбкой и задорными огоньками в глазах, трудно догадаться, что она с трудом ходит из-за болезни ног и что судьба ей с самого рождения приготовила массу тяжелых испытаний. Тем не менее Татьяна не сдается: занимается активной общественной деятельностью, несколько лет назад повстречала мужчину своей мечты, пишет bobruisk.ru.

В 1 классе села за парту и не встала

Татьяна Пукало появилась на свет в Бобруйске в 1969 году с врожденными тазобедренными двухсторонними вывихами. До го класса девочка как-то ходила. А свой первый школьный звонок она вспоминает со слезами: села за парту и не встала. Так она оказалась в больнице в Боровлянах. До 4-го класса лежала на вытяжке, в гипсу, проходила массу различных процедур. Очень хотела учиться, читала взахлеб, но преподаватели посещали ее раз в неделю. В 5-й класс она пошла в обычную школу №19, и даже посещала уроки физкультуры, правда, занималась в подготовительной группе.

До 5-го класса Таню воспитывала бабушка и дедушка. Так случилось, что родители ее расстались, когда она была совсем маленькой. В семье было 4 детей, и родители их поделили: двое младших остались с мамой, а Таня и ее сестра – с папой. В основном, их воспитанием занимались его родители. С 5-го класса Татьяна жила с отцом и мачехой, у которой было двое своих детей. Родных, младших брата и сестру, Татьяна разыскала только спустя 30 лет. Странное стечение обстоятельств: как только они нашлись, их отец умер, а вслед за ним ушла и мама.

В 26 лет болезнь напомнила о себе

В школе Татьяна была активисткой – пела в хоре, принимала участие во всех мероприятиях. Болезнь будто отступила, она и думать о ней забыла. Окончила СПТУ-60 – строительное по специальности «Оператор автоматических и полуавтоматических линий по деревообработке». Там также была активисткой – играла в агитбригаде. Затем 13 лет отработала на «ФанДОКе» оператором автоматических и полуавтоматических линий на фабрике экспортной мебели. Про болезнь она не думала, не до того было. По восемь часов в день занималась тяжелым физическим трудом, жила в частном без удобств, муж выпивал, растила сына. «Тревожные звоночки» были, но она не обращала на них внимания.

В 26 лет болезнь напомнила о себе: стали сильно болеть ноги, плюс к этому добавились проблемы с сердцем. Последних три года «скорая» регулярно забирала ее с работы и из дома с приступами. Помимо артроза тазобедренных суставов врачи поставили диагноз «порок сердца». Ей дали третью группу инвалидности, а в 32 года – вторую.

Купила 50 кур

С «ФанДОКа» Татьяне пришлось уволиться. Для нее, деятельной по своей природе и вынужденной заботиться о сыне, это был крах.

– Год или два я жила в полной изоляции, – вспоминает Татьяна. – Лишь изредка выходила к соседке, при этом брала с собой целый пакет лекарств на всякий случай. И постоянно думала: как выжить?

Женщина занялась птицеводством: купила 50 кур. Опыта в этом деле не было, но, к ее удивлению, все они выжили и выросли. На огороде сажала все, что можно, обрабатывала на коленках. Урожай продавала, занялась распространением косметики. При этом Татьяне было одиноко. Она часто думала: в городе ведь много инвалидов, которым также скучно и плохо, хотелось всех найти и объединить.

«Мне чужда позиция иждивенчества»

В 2007 году она случайно попала на собрание инвалидов, которое проводили представители минского фонда «Милосердие и здоровье». Позже Татьяне предложили стать председателем бобруйского отделения этого фонда. Оно объединило около 20 человек с ограниченными возможностями. Раз в неделю они собирались в здании ТЦСОН Ленинского района. Со временем под свое крыло их взял «Красный крест». Общались, поддерживали друг друга, получали гуманитарную помощь.

– Мне чужда позиция иждивенчества, которую занимают некоторые люди с ограниченными возможностями, – говорит Татьяна. – Потому я стараюсь интегрировать инвалидов в общество здоровых людей, чтобы они наравне со всеми принимали активное участие в жизни города.

Члены организации начали участвовать в различных городских акциях, мероприятиях. Татьяна создала социальный интерактивный театр, в котором играли инвалиды. Сейчас это инклюзивная школа театрального мастерства «Зеркало». Здесь люди с ограниченными возможностями играют вместе со здоровыми людьми. Режиссером школы является известная актриса театра Жанетта Зарембо.

Татьяне Пукало принадлежит идея фестиваля здоровья и творчества «Капельки добра в море здоровья», которую подхватили и развили Территориальный центр соцобслуживания населения Ленинского района и другие учреждения.

В 2009 году известный в городе инвалид-колясочник, предприниматель Сергей Мацкевич предложил Татьяне стать координатором проекта «Имею право на труд». Организаторы проекта ставили своей целью помочь инвалидам найти работу: научиться вести деловые переговоры, освоить правила дресс-кода и узнать свои законные права. Из 64 человек, принимавших участие в проекте, 25-ти удалось найти работу.

Татьяна была и руководителем проекта «Школа супергероев/Креативный город», который объединил 20 людей с инвалидностью и без, желающих сделать наш город лучше. Результатом его стала коммуникативная площадка «Солнечная поляна» на месте унылого пустыря в микрорайоне Западный.

И это далеко не все проекты и мероприятия, в которые Татьяна внесла свою лепту.

«Я давно мечтала о таких отношениях»

С первым супругом Татьяна все же рассталась. Четыре года назад она встретила мужчину, с которым сейчас счастлива. Встретились они ... в компьютерной игре «Аватарика», в которую Татьяну «затянула» ее племянница. Участники игры живут в виртуальном городе, выполняют различные задания, общаются между собой. Татьяна в ней создала себе образ девушки, похожей на ее саму, указала возраст «7 лет».

– И вот бегу я куда-то и сталкиваюсь с человечком с голубыми глазами, – улыбается Татьяна. – А у меня как раз мышка заела, и я вокруг него вертелась и крутилась. Написала, что у него очень красивые голубые глаза. Получила ответ: «Они у меня и в жизни такие». Мы разговорились, хотя я и понятия не имела, кто играет в образе этого человечка: не знала, ни возраста, ни пола, ни страны. Потом пошли какие-то эмоции, чувства. Оказалось, что я общаюсь с мужчиной 51 года, который живет в Украине в Сумской области. Он сразу понял, что я не 7-летний ребенок. Позже перешли в скайп. Я Юре долго не говорила про свою инвалидность. Но, когда речь пошла о том, чтобы встретиться, конечно, призналась. А потом я совершила самый необдуманный шаг в своей жизни – поехала к нему в гости. Познакомилась с его родными, отпуск был волшебной сказкой. Я давно мечтала о таких отношениях.

Татьяна и Юрий уже несколько лет живут вместе в Бобруйске. Из частного дома они уехали, сейчас там живет ее сын с женой, недавно у Татьяны родился внук. Временно Татьяна с супругом живут в общежитии, но надеются со временем приобрести свое жилье. Юрий работает на машиностроительном заводе.

Личная жизнь нашей героини наладилась, но болезнь прогрессирует, Татьяна ходит с палочкой. Операцию сделать можно в Минске, но стоимость ее около 7 тысяч долларов. Таких денег Татьяне пока не собрать.