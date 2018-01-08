Владимир Волчков: Можно говорить о топ-20 для Саснович 3 8.01.2018, 11:32

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Потенциал у белорусской теннисистки для этого есть.

Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Владимир Волков рассказал о выступлении Александры Саснович в нынешнем сезоне, пишет «Трибуна»:

«При ее скоростных качествах, при ее комбинационном мышлении, при тех возможностях подготовки в Беларуси, которые имеются, можно говорить о Топ-20 для Саснович. Потенциал для этого имеется.

Понимаем, что успех девчонок, тот героизм, который они продемонстрировали в последнее время в определенном смысле настраивает болельщиков на победы. Уверен, что будет тот сезон, когда и Вика Азаренко будет с командой. Это будет команда, которая целенаправленно и методично будет бороться за титул Кубка Федерации», – сказал Волчков.