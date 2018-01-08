Начальник ГАИ Брестской области неожиданно ушел с должности 4 8.01.2018, 11:36

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Сергей Талатай

Фото: tut.by

При Сергее Талатае в Брестской области произошло одно из самых громких ДТП.

С 5 января 2018 года пост начальника управления ГАИ по Брестской области вакантный.

Бывший руководитель областной Госавтоинспекции Сергей Талатай ушел с занимаемой должности. Об этом стало известно tut.by из достоверных источников в правоохранительных органах.

По информации журналистов, Сергей Валерьевич покинул пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Решение выглядит несколько спонтанным учитывая то, что еще в сентябре 2017 года экс-начальник ГАИ рассказывал журналистам о планах сделать Брест к 2019 году «велосипедной Меккой». Кто станет новым начальником ГАИ Брестской области пока не известно.

Напомним, Сергей Талатай возглавил областную Госавтоинспекцию в 2015 году. Сюда он перешел, отработав на аналогичной должности в ГАИ Гродненской области и занял кресло Андрея Сумара — сына бывшего губернатора Брестчины, который покинул занимаемый пост по той же самой причине. До назначения в Гродно Сергей Талатай четыре года занимал должность заместителя начальника областного управления ГАИ в Бресте.

За два года работы в ГАИ Брестчины Сергей Талатай получил звание «самого прогрессивного» начальника областной Госавтоинспекции. Брестские автомобилисты его запомнят по ряду мер организации дорожного движения: увеличение количества лежачих полицейских, сужение полос. Его усилиями удалось снизить нагрузку на перекрестках улицы Октябрьской Революции и проспекта Республики, улиц Московской и Пионерской.

Кроме того «при Талатае» появился кнопочный светофор на пешеходном переходе на улице Ленина, велосипедная дорожка на проезжей части улицы Янки Купалы и левоповоротные полосы на проспекте Машерова и других улицах. Он же был одним из сторонников внедрения интеллектуальной системы управления дорожным движением, которая в перспективе позволила бы снять нагрузку с транспортных магистралей города.

При Сергее Талатае в Брестской области произошло одно из самых громких ДТП — временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичей Андрей Волковыцкий сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину. За это экс-милиционер получил 7 лет общего режима, а министерство внутренних дел инициировало проверку сотрудников Госавтоинспекции страны на полиграфе.