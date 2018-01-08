Сибирячка приехала в Лунинец и открыла кондитерский бизнес 3 8.01.2018, 11:44

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Девушка не могла найти в райцентре работу и решила создать рабочее место сама.

Издание «Медиа-Полесье» рассказывало об Анастасии из сибирского города Барнаула год назад. Тогда девушка делилась впечатлениями о Лунинце и размышляла, как начать зарабатывать.

Сейчас Анастасия работает на себя, выпекая удивительно вкусные торты на заказ, которые составили настоящую конкуренцию местным производителям.

- Настя, расскажи, как ты решилась на то, чтобы кулинарное дело поставить рельсы бизнеса? С чего все начиналось?

- Где-то с 8-го класса я увлеклась выпечкой. Мне не нравились покупные коржики…. Помню, у дедушки предстоял день рождения, и он попросил испечь три торта - праздновали в кафе, а там торты были дорогие. Постепенно мы с сестрой начали что-то придумывать, смотрели кулинарные сайты, тематические каналы. Когда переехала сюда, поняла, что на государственную работу идти не хочу, у частников вакансии по моей специальности не оказалось. Испекла как-то торт на торжество знакомым, а потом меня вновь попросили сделать это. Так, раз за разом и пошло. Мне это удобно – заплатила налог и занимайся.

- Откуда берешь идеи?

- Большей частью - из интернета. В Барнауле проходила практику у продвинутого кондитера, там подсмотрела некоторые вещи. Отовсюду понемногу. Планирую еще на курсы поехать, но это довольно дорого.

- Как часто у тебя заказывают торты? Сколько, например, в месяц?

- Порядка 32-35 в месяц получается. Из кофейни, каждые 2-3 дня, а то и чаще, поступают заказы. Сейчас, благодаря тому, что я создала свою страницу в Instagram, обо мне узнает больше людей.

- Где ты берешь необходимые для выпечки ингредиенты? Всего ли хватает в магазинах Лунинца?

- Нет (смеется). Процентов 80 из того, что делаю, привезено из Минска, Пинска. Если кто-то едет туда – прошу привезти необходимое. Сейчас уже и здесь нашла подходящие сливки, масло. Масло с жирностью 60% не подходит - крем на нем не держится, нужно 82%. В последнее время оно в «Санте» появилось. Каждый раз беру по 10-15 пачек. Некоторые криво на это смотрят (улыбается).

- Есть ли торт, который пользуется наибольшей популярностью?

- Это зависит от контингента. Если это люди, которым за 50, то они любят что-то традиционное: тот же медовик, «Наполеон», «Прага» - то, что им знакомо. Молодежи, как правило, не важно содержимое. Свадебный торт хотят, чтобы был красивый. Обычное пожелание: «Чтобы был вкусный». А каких-то особых предпочтений нет, как правило.

- Насколько занятие выпечкой на заказ выгодно? Окупаются ли затраты?

- Полгода занимаюсь этой деятельностью, месяца три из них просто «набивала руку», выходя практически в минус. Нужно было потратиться на необходимую посуду, оборудование. Сейчас есть все необходимое и, хоть и небольшая, но прибыль.

- Есть ли какой-то любимый рецепт?

- Уже, наверное, нет. Напробовалась (смеется). Сейчас тортов не хочется вообще. Раньше по кусочку ела, сейчас стараюсь раздавать знакомым и друзьям.

Что касается приготовления, то мне больше всего нравятся бисквитные торты. Их легче испечь, чем тот же медовик или «Наполеон», не нужно тесто вымешивать долго. Самое дорогое в бисквитном торте – крем. Он выходит порядка 50% от стоимости самого торта. По этой причине не могу ставить слишком низкую цену, как, например, на хлебозаводе. Во-первых, это ручная работа, во-вторых, в составе - натуральные продукты, без красителей. Только по желанию клиента краситель может быть добавлен. Особых требований к оформлению тоже пока не поступало. Не работаю с мастикой, хотя могу это делать. Заказы в форме дома или машины пока не поступали. По Instagram видно, что я делаю. На это люди и ориентируются.

- Сколько по времени, в среднем, занимает выпечка торта?

- Некоторые думают, что позвонят вечером, а на утро торт будет готов (улыбается). Если один торт, то это порядка пяти часов на приготовление. Это не так быстро, как думается. Если у меня 2-3 заказа, не выхожу из кухни целый день. И да, я мечтаю о посудомоечной машине (улыбается). Потому что примерно 20% времени от того, что уходит на готовку, занимает мытье посуды.

- На какие события торты заказывают чаще всего?

- Дни рождения, свадьбы. Были и заказы двухъярусных тортов. Первый раз волновалась, ночью не могла спать, ходила и смотрела, как он держится в холодильнике. Пришлось второй холодильник приобретать. А самые популярные заказы – на дни рождения взрослым.

- Каков приблизительно средний возраст покупателей?

- Где-то 25-40 лет. Активно работающее население. Пенсионеры заказывают очень редко, чаще - для них. Пенсионеры, как правило, покупают торты в магазинах. Им не нужна помпезность. Ведь заказной торт – это не на каждый день. И когда у меня спрашивают: «Почему так дорого?», отвечаю, что это – элемент роскоши. Не получится каждую неделю заказывать, а то на торты только и придется работать.

- Как ты считаешь, как о тебе узнают люди?

- Сейчас меня стали узнавать из-за кофейни. Например, заказчик не может определиться с выбором, я говорю, что торт будет в кофейне, можно прийти и попробовать. Так легче понять, что именно нужно, чтобы не остаться разочарованным. А сейчас на Новый год проводила розыгрыш подарочных коробок, подписчики добавились еще и за счет розыгрыша. Публика сейчас благодарная, они пишут отзывы на своих страницах, включается «сарафанное радио».

- В любой деятельности иногда возникают непредвиденные ситуации. Были ли какие-то форс-мажоры?

- Да (смеется). Был заказ для важного клиента, а у меня торт наклонился набок. Он был высокий, новый рецепт. И он, как пизанская башня, начал крениться, крем просел. Думала, что подморожу его, и все будет хорошо. Но он все равно кренился. Пришлось срезать нижний ярус. Торт по итогу получился ниже. Я взяла за него дешевле, клиент был доволен, всем хватило. Но наплакалась тогда сильно (улыбается).

- У каждого есть какие-то цели и мечты. Чего бы тебе хотелось достичь?

- Хотела бы делать еще пирожные, конфеты. Но конфеты стоят сами, как кусок торта. Да и пока нет тех, с кем хотелось бы сотрудничать. Если появятся – я только «за».

Хотелось бы также, чтобы потом мое имя работало на меня. Хотелось бы, чтобы людям нравилось то, что я делаю, приносило радость. А если им нравится – то будут покупать. Я ведь спокойна за качество и вкус своих изделий.

Хочется работать, брать интересные заказы и совершенствовать свои навыки.