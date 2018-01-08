Политзаключенному Жемчужному отказали в УДО 8.01.2018, 12:09

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Администрация колонии продолжает давление на политзаключенного.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что еще в начале декабря 2017 года политзаключенный Михаил Жемчужный был вызван администрацией колонии №9 в Горках, где он отбывает наказание, и ему сообщили, что, поскольку он "не стал на путь исправления", то не будет представлен на условно-досрочное освобождение или на замену наказания на более мягкое.

Политзаключенный расписался в соответствующем уведомлении.

В начале января 2018 года стало известно, что Управление департамента исполнения наказаний по Могилевской области отказало в удовлетворении жалобы на вынесенные администрацией колонии №9 взыскания в виде водворения в ШИЗО 9 августа (7 суток), 16 августа (10 суток), 28 августа (7 суток) и 6 декабря 2017 года (10 суток).

УДИН по Могилевской области утверждает, что взыскания были наложены правомерно "за допущенные нарушения порядка отбывания наказания", "оснований для отмены взысканий не имеется".

Начальник Управления Ю.В. Толкачев, подписавший ответ на жалобу, отмечает: "Каких-либо угроз жизни и здоровью, других оснований, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания осужденным Жемчужным М.И. в колонии №9, нет. Нарушений в действиях администрации ИК №9 не установлено".

Напомним, взыскания администрация колонии в Горках начала выносить Михаилу Жемчужному за отказ переходить в отряд, сформированный из заключенных с "низким статусом". В своих объяснительных, которые политзаключенный представляет во время получения взысканий, он указывает на истинные причины отказов "следовать в отряд" и требует перевода его в безопасное место. При этом на заявления Михаила Жемчужного о помещении в безопасное место администрация по-прежнему не реагирует.

Михаил Жемчужный не исключал, что в декабре-январе он может быть переведен в ПКТ на длительный период, где получит возможность получать и корреспонденцию, и писать ответы. Однако на данный момент связь через письма с политзаключенным отсутствует, что дает основания полагать, что в отношении него по-прежнему используют взыскания в виде водворения в ШИЗО, откуда связь с друзьями, коллегами, соратниками и близкими невозможна.

Напомним, основатель "Платформа Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Михаил Жемчужный признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.