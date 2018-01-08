Очереди на белорусско-российской границе: больше сотни машин и аварии 11 8.01.2018, 12:28

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Фото: Александра ПЕРНАЙ

После длинных выходных на границе образовались пробки из-за паспортного контроля.

Каждый год Беларусь принимает у себя много россиян, которые приезжают сюда на новогодние и рождественские праздники. Тем более, в отличие от белорусов, их они отмечают целую неделю. Из-за наплыва гостей вечером 7 января на белорусско-российской границе образовались пробки на паспортном контроле, сообщает kp.by.

- Впервые стоим в очереди на белорусско-российской границе. Больше сотни машин, и очередь растет. Прям Каменный Лог какой-то! Трасса М1 стоит, за 2,5 часа проехали 10 км, видели три жуткие аварии, - рассказывают очевидцы.