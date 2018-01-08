Видеофакт: Белорусы отпраздновали Рождество в Нью-Йорке 8.01.2018, 12:34

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Праздничное богослужение прошло в соборе Кирилла Туровского.

7 января в общественной зале собора Белорусской Автокефальной Православной Церкви св. Кирилла Туровского в Нью-Йорке дети и взрослые собрались на традиционную Рождественскую елку, пишет nn.by.

В этом году ведущим праздника был Сергей Довгушев, основатель певческого собрания и лидер фольклорного коллектива «Вурай». Он организовал присутствующих на настоящее колядование со звездой, козой, медведем и рождественскими играми. Дети с восторгом участвовали в играх, за что потом получили сладкие подарки от Святого Николая.