Дизайнер из Минска: Зачем делать колхозно и сложно, если можно дешево и просто? 18 8.01.2018, 12:41

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Тяга к дорогому и пафосному часто превращает белорусские интерьеры в насмешку.

Олеся Чикильдина — дизайнер и соучредитель студии интерьера One Design. Закончила Белорусскую государственную академию искусств (кафедра дизайна).

В статье для оnliner.by последние три года дизайнер поделилась своим мнением о типичных ошибках белорусских дизайнеров:

- Проблема, которую я озвучила в заголовке, не уникальная особенность Беларуси, этот вопрос можно задать, глядя на прилавки фактически в любой стране мира. Но все же у нас она стоит особенно остро, потому как в магазинах уж очень много колхозной отечественной мебели и отделочных материалов. Нет, неправильно: дорогой, пафосной колхозной мебели и отделочных материалов, которые всех безумно раздражают. «Купляйце беларускае» превращается в какую-то насмешку.

Чтобы не быть голословной, начну с примеров. Есть ощущение, что в Минске практически ежедневно открываются рестораны, кафе или закусочные. Цикл жизни большинства из них не превышает года, но все равно — каждое заведение необходимо оформить и укомплектовать мебелью, желательно приятной для глаза и недорогой. И тут мы видим ситуацию, которая ярко отражает суть происходящего: «приятная и недорогая» мебель от отечественных производителей настолько убога или дорога, что наиболее эффективной ее заменой становятся… поддоны (или палеты) для грузов!

И не говорите мне ничего про модный сегодня стиль лофт. Во-первых, он давно уже не такой модный, а во-вторых, я очень сомневаюсь, что десятки заведений по всей стране с радостью заменили столы и стулья деревянными строительными каркасами. Просто не было нормальной альтернативы! Продолжая следовать этой логике, предположу, что если бы мебельные фабрики просто брали строительные палеты, шлифовали их и красили, то такая мебель пользовалась бы большей популярностью, чем та, на которую они тратят массу усилий. Хотя нет, не пользовалась бы. Цвет обязательно был бы унылым, а стоимость после покраски выросла бы в три раза…

Точно так же можно было бы сшить простой формы кресла-мешки или модульные диваны из геометричных пуфов, которые бы пользовались популярностью в общественных пространствах. Стильные и мобильные, легко передвигаются и трансформируются в различные зоны для отдыха. Необходимость такой мебели очевидна, она пользуется огромным спросом не только в кафе или клубах, но и в обычных квартирах, где небольшие жилые площади вполне можно компенсировать универсальностью предметов интерьера.

Схожую ситуацию можно наблюдать практически в любой сфере, где от дизайнера требуется не просто украшательство, но и умение увидеть, как сотворенное им «багацце» будет использоваться, насколько удобно оно будет в быту.

У меня была идея украсить один интерьер льняными салфетками. Простыми квадратами сорок на сорок сантиметров. Обошла три магазина и так ничего не нашла. Изделий из льна множество, но все они изуродованы аляповатой вышивкой, рюшечками, цветочками, даже серебряные нитки есть — сплошное кошмарное необарокко, которое в большинстве своем покупают только потому, что нет достойной альтернативы. Что мешает нашей легкой промышленности нарезать льняное полотно квадратами и обметать края?

Я вам объясню, что мешает. Если молодой дизайнер предложит руководителю предприятия просто нарезать полотно равными частями, тот его спросит: «А ты мне тогда зачем нужен? Я и сам бы эти квадратики расчертил». Эффективный и правильный дизайнер — не тот, кто много рисует, а тот, чья продукция пользуется спросом.

Идем дальше. На заводах металлоконструкций легко можно было бы изготавливать лампы из металлических прутьев, прикреплять к ним патрон с лампочкой и шнур — вот вам и готов стильный дизайнерский светильник. Из этого же материала можно было бы изготавливать удобные органайзеры в виде сетки на стену разного цвета. Такие «непростые» дизайнерские решения экспортируются к нам из Китая, где они наверняка были созданы из обрезков и прочего производственного мусора.

Что касается обеденных столов и стульев, тот же завод металлоконструкций, пользуясь своими производственными цехами, мог бы изготавливать простые и удобные на металлических ножках обеденные зоны, прикрепляя на них массив дерева в виде столешницы или сиденья. Там же можно было бы выпускать статичные диваны из такого же каркас-профиля, комплектуя их сшитыми из льняной ткани плотными подушками и крепя все это на ремни.

Миллионы стаканов, тарелок, кружек и ваз, изготовленных на наших керамических и стекольных заводах, обречены бесконечно долго лежать на полках магазинов, потому как их главная отличительная черта — пафос или, наоборот, дорогая безвкусица. Вместе с тем стоящая рядом посуда самых простых форм и расцветок практически всегда разлетается как горячие пирожки, но при этом занимает в общем объеме предприятий лишь небольшую долю.

А что если сравнить отделочные материалы. Почти все обои белорусского производства украшены цветами или сомнительной графикой в виде геометричных принтов с добавлением яркого цвета. Не нужны эти излишества, от них все уже устали!

В большинстве случаев простая, элегантная и функциональная мебель, посуда, декорации уже создаются в небольших мастерских. Но это — буквально капли, которые тонут в общем массовом море безвкусицы.

И в заключение — меня удивляет еще одна странная тенденция. Логично предположить, что большие фабрики, в отличие от маленьких ремесленных мастерских, создаются как раз для того, чтобы выпускать продукцию, которая будет конкурировать по стоимости за счет конвейерного производства. Но у нас получается с точностью до наоборот — большая часть приличной мебели, посуды или предметов для украшения интерьера, изготовленная фабричным способом, стоит как минимум столько же, сколько и аналоги из небольших мастерских, а то и дороже. Мне объясняют это так: «А что ты хотела? Фабрике надо кормить 500 сотрудников и оплачивать безумные счета за энергоресурсы и материалы». Лично я не готова платить лишние деньги из-за того, что кто-то не смог разумно наладить производство. А вы?