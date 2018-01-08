Владимир Журавель возглавил карагандинский «Шахтер» 8.01.2018, 13:04

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Владимир Журавель

Белорусский специалист возглавил клуб казахстанской премьер-лиги.

Белорусский специалист Владимир Журавель стал главным тренером карагандинского "Шахтера" (Казахстан, Д1). Об этом сообщают местные СМИ, пишет "Прессбол".

В казахстанской премьер-лиге в прошедшем сезоне "Шахтер" занял седьмое место.

Pressball.by в середине декабря уже сообщал о таком векторе развития карьеры Журавля.

Уроженец Семея Владимир Журавель в бытность футболиста выступал за минское "Динамо", иерусалимский "Хапоэль", сочинскую "Жемчужину", "Кристалл", белорусские "Дариду" и "Торпедо". В составе сборной Беларуси сыграл 11 матчей.

С 2005 года занимается тренерской деятельностью. Работал тренером в жодинском "Торпедо", солигорском "Шахтере", молдавской "Дачии". В качестве главного тренера работал в солигорском "Шахтере", минском "Динамо", "Гомеле". Последним клубом был "Динамо-Брест".

Является шестикратным чемпионом Беларуси и дважды обладателем Кубка Беларуси, а также Кубка Израиля. В качестве тренера пятикратный серебряный призер чемпионата Беларуси и обладатель Кубка Беларуси.