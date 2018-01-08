Шорец поручил поменять новогоднее оформление Минска 13 8.01.2018, 13:09

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Фото: ТАСС

Также будут разработаны новые требования к праздничной торговле.

Новые формы праздничного оформления столицы и выездной торговли в местах проведения массовых мероприятий необходимо разработать к следующему Новому году.

Такое поручение дал во время оперативного совещания в Мингорисполкоме председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, передает агентство «Минск-Новости».

Как рассказал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, в дни празднования Нового года в столице были организованы многочисленные культурные мероприятия, спортивные состязания, ярмарки, новогодние представления. Количество участников, гостей и зрителей этих действ составило свыше 110 тыс. человек.

Среди массовых мероприятий в преддверии Нового года — шествие Дедов Морозов и Снегурочек, театрализованные представления на площадке возле ратуши, благотворительное новогоднее представление для юных минчан в Белгосцирке в рамках акции «Наши дети», гулянья в новогоднюю ночь и др. Еще продолжают свою работу праздничные ярмарки «Калядны кiрмаш», которые открыты для покупателей до 15 января.

Минские власти также предложили разработать «единый подход» к оформлению площадок, где проходят елочные базары.

С такой инициативой на оперативном совещании в Мингорисполкоме выступил глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран.

В частности, Цуран предложил разработать четкие требования к ограждению елочных базаров Минска, их украшению и освещению.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец инициативу поддержал и поручил заинтересованным организациям предложить конкретные решения для единого облика елочных базаров столицы.

По информации управления торговли и услуг Мингорисполкома, с 22 по 31 декабря на территории Минска функционировали 286 елочных базаров, что на 16 % больше, чем в 2016 г. Реализовано 29 тыс. живых елей на сумму почти 0,5 млн руб. Причем во 2-й половине дня 31 декабря лесные красавицы предлагались со скидкой в 50 % — от 5 до 10 рублей за единицу.