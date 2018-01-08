В Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации 8.01.2018, 13:22

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Воеводы получили право переименовывать улицы согласно требованиям закона.

7 января в законную силу вступили поправки к закону о декоммунизации, который предусматривает переименование улиц и площадей, названия которых связаны с коммунистическим режимом, сообщает «Радио Польша».

Поправки наделяют воевод правом издавать распоряжения о переименовании согласно требованиям закона. В таком случае органам местного самоуправления дается 30 дней на выполнение распоряжения. Очередное изменение названия объекта будет возможно лишь при согласии Института национальной памяти.

Кроме того, поправки к закону предусматривают сокращение срока ликвидации памятников, связанных с коммунистическим режимом. Окончание срока переносится с 22 октября на 31 марта.