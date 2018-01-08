Снятая с рейса жена Аршавина называлась майором ФСБ 51 8.01.2018, 13:24

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Супруга известного российского футболиста оказывала давление на экипаж.

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, снятая с рейса Москва - Алматы в субботу за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета, называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота", сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, что нарушало условия договора перевозки. Один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа.

Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Как добавляется, ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в "черные списки" деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.