В Минске открылся передвижной музей — подводная лодка 11 8.01.2018, 13:32

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Передвижной музей оформили в виде подводного судна Карла Шильдера.

На площадке перед Культурно-спортивным центром Минского отделения БЖД (бывший Дворец культуры и спорта железнодорожников) заработал мобильный музей-лаборатория Центра океанографии «Открытый океан», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Экспозиция разместилась в военном прицепе длиной 12 метров. Его оформили в виде подводного судна Карла Шильдера, одного из основателей подводного флота России. По его проектам построили первую в мире цельнометаллическую подводную лодку в 1834 году.

В отличие от субмарины изобретателя, минская лаборатория центра океанографии перемещается исключительно по суши — ее тянет ЗИЛ-130.

Церемонию открытия музея приурочили ко дню рождения Карла Шильдера — 7 января. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Октябрьского района Юрий Ребковец, представители Республиканского центра инновационного и технического творчества, глава департамента общественной информации представительства ООН в Беларуси Виктор Радзивиновский, старейший полярник Беларуси Юрий Гигиняк, директор Республиканского центра полярных исследований Игорь Пильщиков, бывший старшина команды гидроакустиков атомной подводной лодки «Акула» Олег Горбунов, капитан 1-го ранга, командовавший с 1975 по 1981 г. атомной подводной лодкой «Новгород Великий» Владимир Ворошнин. Последний передал музею военно-морской флаг.

Штандарт сразу же водрузили на крышу стилизованного под подводную лодку прицепа.

Дальше все направились внутрь.

Обустроен он так, что кажется, будто и вправду попал на борт подводной лодки. Здесь даже есть перископ. В его основе очки виртуальной реальности. Заглядываешь в них — и видишь море.

В экспозиции музея более 100 моделей кораблей и подводных лодок.

Начиная от бочки Ефима Никонова, созданной в 1724 году.

Заканчивая современными атомными субмаринами.

— Вот она моя красавица, — находит модель подлодки «Новгород Великий» В. Ворошнин.

Есть здесь и различные вещи моряков-подводников, а также исследователей водных глубин.

Экспозицию дополняют многочисленные аквариумы с рыбами, раками, крабами и прочей морской живностью.

Отдельно стоит выделить стенд, посвященный белорусским экспедициям в Антарктиду. Здесь собраны мхи, водоросли и другие необычные предметы, привезенные отечественными полярниками с холодного континента.

В музее-лаборатории планируют обучать школьников аквариумистике, биологии, электронике, робототехнике, программированию, технологиям энергосбережения, научной фотографии. Все необходимое для этого здесь есть: радиорубка, подводный дрон, микроскопы.

— Наш центр совместно с ПРООН в Беларуси реализует культурно-образовательную программу «Океан — наше будущее». Ее цель — популяризация знаний о Мировом океане, развитие детской и молодежной науки, интереса к практическому естествознанию и экологии, сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов, — отметил директор Центра океанографии «Открытый океан» Алексей Азаров.

Музей-подлодка работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Около бывшего Дворца железнодорожников она будет припаркована как минимум до 16 марта. На эту дату намечены праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Октябрьского района. Дальше музей поедет на родину вице-адмирала Валентина Дрозда в Буда-Кошелево, вице-адмирала Георгия Холостякова — в Барановичи, вице-адмирала Егора Томко — в Миоры, а также в Борисов, где прошло детство контр-адмирала Владимира Дронова.