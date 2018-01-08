Воспитательницы детских садов: Нам доверяют самое ценное — детей, но при этом ни во что не ставят 13 8.01.2018, 13:36

4,821

Почему не всегда во всем виноват тот, кого таковым признали.

Новость о том, что трое мальчиков трех-четырех лет из Светлогорска сбежали из детского сада и сели на поезд до Жлобина, вызвала горячее обсуждение. И больше всего досталось не главным виновникам, а сотрудникам детсада № 21, пишет nn.by.

Воспитательницу, несмотря на ее солидный стаж, уволили на следующий же день. Следом за ней трудовую книжку получила на руки и заведующая дошкольным учреждением.

Пока сотрудники отделов образования делают выводы и говорят о необходимости установить камеры видеонаблюдения в крупных детсадах, журналисты поговорили с нынешними и вчерашними воспитательницами и их помощницами о том, что бы действительно могло улучшить их работу и почему не всегда во всем виноват тот, кого таковым признали.

Нина Гарматная, воспитательница детсада в Березовском районе (стаж работы — 34 года):

— По образованию я учитель физики и математики. Сначала преподавала в деревне математику, а потом, когда там не стало рабочего места, мне предложили попробовать себя в детском саду в городе. Я отнекивалась, объясняла, что не знаю специфики работы. Но меня убедили, что ничего сложного там нет: нужно делать все то же, что и с собственным ребенком.

Лет 15—20 назад, помню, в ограждении детсада, где я работала, долгое время были дыры. Я боялась, как бы чего ни случилось, каждая прогулка была стрессом. Впоследствии ограждение отремонтировали. Теперь я такого уже ни в каких детсадах не вижу. На калитке крючки вешают только так, чтобы ребенок не дотянулся. В этом смысле мы защищены.

Сегодня я работаю в деревне Здитово, там детей немного. А в городской группе, которую я выпускала, помню, было 27 человек. В связи с такой переполненностью очень сложно. Каждый ребенок должен быть на виду, а ты один на столько человек! Если бы в группах было не более 15 детей, тогда реально и проследить.

Слишком много в наших обязанностях заполнения бумажек. Поскольку для меня главное — дети, то приходится брать журналы домой или успевать делать все во время тихого часа.

С учетом образования и высшей категории я зарабатываю около 500 рублей ($250), но это потолок для ставки, больше уже и нельзя. Молодые специалисты у нас получают в пределах 300 рублей ($150).

Государство не выделяет детсадам денег на канцтовары. Единственное, что мы получаем из бюджета — средства на спецлитературу, но все равно дополнительно приходится сбрасываться, ведь нормальные методички за те деньги не купишь. Выделяет отдел образования бытовые товары, но и их не хватает, поэтому все детсады живут, в основном, за счет родителей.

То, что в Светлогорске уволили воспитательницу и заведующую детсада — это неправильно. На мой взгляд, рыба гниет с головы — надо было раньше задуматься об ограждении территории, о режиме работы. А еще воспитатели и, в первую очередь, сами родители должны учить детей элементарным мерам безопасности: не позволять никуда уходить ребенку в малом возрасте и объяснять, к чему это может привести.

Светлана С., работала 7 лет помощником воспитателя:

— Сама я химик, семь лет назад на заводе закрывался цех, и мне предложили пойти работать в детсад. Я сама по себе очень активная: если какие-то праздники или утренники — люблю принимать в этом участие и помогать с организацией.

Самое сложное в нашей работе — эмоционально неустойчивые дети и их неадекватные родители. Большинство воспитанников послушные: говоришь брать стулья и садиться — они так и делают. Но есть отдельные дети, которые что хотят, то и делают, им дома разрешено все. Если хотят, она добиваются своего криком. Я всегда вижу, каким ребенком занимались, а кому попросту давали в руки планшет, чтобы отцепился и замолчал.

Помню, я раздавала обед. В моем присутствии один мальчик ударил другого в нос — пошла кровь. Я не успела даже среагировать. И как здесь среагируешь, если стоишь с компотом, а все происходит мгновенно. Но виноват в итоге кто? Всегда это воспитательница и ее помощник, мол, именно мы не досмотрели. Но как можно предвидеть такие моменты, когда у тебя под носом 17 или более человек?

После того случая мать одного мальчика стала планомерно жаловаться в отдел образования: мол, мы не умеем работать с детьми. В том, что у нее невоспитанный сын, который даже при ней лупил других детей, тоже виноваты мы. Ведь мы никто и звать нас никак. В результате та мама добилась своего — в сентябре 2017 года из детсада уволили и меня, и воспитательницу, чтобы прекратить конфликт.

Ситуация, как в Светлогорске, могла бы произойти где угодно, только по своему сценарию. Дети на улице бегают по всему периметру: один побежал на одну площадку, другой — на вторую. Потом ты, конечно, пересчитываешь их, но ребенок может спрятаться или еще что-то придумать.

Из группы, конечно, в нашем детском саду никто бы точно не сбежал: у нас там был единственный выход, на котором с утра до вечера сидел дежурный.

Было бы неплохо установить в садах видеонаблюдение в первую очередь для того, чтобы родители видели, что иногда творят их дети. Ведь они никогда не верят воспитателям, когда те рассказывают, что их дети плохо себя ведут и сами обижают других детей: жестоко бьют, отбирают игрушки и так далее.

Когда я уходила с работы, получала 210 рублей. У воспитательницы выходило максимум 300 рублей. Вот за такие деньги нам доверяют самое ценное в жизни — детей.

Валентина В., помощник воспитателя в одном из детских садов Могилева:

— Раньше я работала за станком на «Ленте» в Могилеве. С возрастом почувствовала, что стало там тяжело, поэтому решила поискать что-нибудь полегче. Предложили детский сад: сначала меня взяли на кухню, а позже я перешла на должность няни. Детей я люблю, мне нравится проводить с ними время.

Мы хорошо сработались с воспитательницей, поэтому я помогаю ей во всем, разве что сама не провожу занятия. В группе 26 детей — это много, увлечь нынешнее поколение чем-нибудь надолго сложно, поэтому нагрузка очень чувствуется. За день устаешь сильно.

По правилам, у воспитательниц должен быть человек на подмену, но на практике очень часто приходится работать в две смены: по 10,5 часов находиться с детьми. Я сейчас на больничном, и коллега вообще почти постоянно работает одна. У нее уже черные круги под глазами, ведь человек вынужден жить в детском саду. А зарплаты у нас смехотворные: у нее — около 300 рублей, у меня — не более 250.

Как-то с одной из воспитательниц предпенсионного возраста, которая приходила на подмену, произошел неприятный случай. Она плохо себя почувствовала, и так получилось, что упустила момент, когда дети тянули друг дружку за руки. Один мальчик поскользнулся, а сверху на него упал другой. Правда, оба подскочили и продолжили играть, поэтому это осталось без внимания. Уже дома у того мальчика, который поскользнулся, распухла рука. Врачи выявили трещину, и мать сразу пожаловалась на воспитательницу, так как та не оказала первую помощь после несчастного случая.

Вскоре тот же мальчик, который сам по себе сильно активен, бегал по саду. Та же воспитательница хотела его успокоить: развела руки, чтобы остановить, но держала ручку и случайно задела ею по шее мальчика. Матери же он сказал, что женщина поранила его специально. Мать сразу пошла к заведующей и попросила оградить ее ребенка от такой воспитательницы навсегда.

Женщину перевели работать в другую группу, но предупредили: если такое случится еще раз, ее сразу уволят. Никто обычно не разбирается, кто виноват и почему, случайность там была или нет.

Детсад, в котором я работаю, большой: более 200 воспитанников. Поскольку родители ходят к нам в течение всего дня, калитку никто не закрывает.

Как облегчить работу воспитателям? Было бы хорошо, чтобы в группах было максимум 15 человек. Тогда к каждому ребенку можно подойти, поговорить, проконтролировать его действия.

Вместо того, чтобы устанавливать в садах камеры видеонаблюдения, лучше взять дополнительно сотрудника. Камеры — это не живой человек, и смотреть за детьми, как воспитатель, они не будут.

Юлия Голубева, отработала воспитательницей в Минске 2 года:

— После окончания университета меня распределили в минский детский сад на должность воспитательницы. Я отработала там два года. Больше не смогла. Поняла, что это не мое.

Меня напрягали тотальный контроль и вечные проверки. И самое страшное, когда дети падали, разбивали коленки, лбы и так далее. Ты понимаешь, что все хотят прийти и забрать здорового, целого ребенка, но все предусмотреть невозможно.

В наших группах число детей доходило до 27 — это очень много. Никакие камеры видеонаблюдения не помогут предотвратить беду. Помогли бы меньшее число детей в группах и достойная зарплата для воспитателей и их помощников, что привлекло бы на эту работу лучших специалистов.