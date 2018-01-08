В ООН зарегистрирована вторая «тунеядская» жалоба гомельчанина 4 8.01.2018, 13:38

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Белорусы продолжают отстаивать право на мирный протест на международном уровне.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (КПЧ ООН) приняло к рассмотрению жалобу еще одного из гомельских активистов весенних акций протестов, члена БНФ Валерия Репнина. Как пишет "Гомельская Весна", сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему за участие в мирной акции протеста против декрета о «тунеядцах» власть преследует оппонентов арестами и штрафами, не соразмерными средней заработной плате в стране.

В жалобе, зарегистрированной за №3084/2017 активист рассказывает, как 25 марта в День Воли вместе с другими (около пятьсот человек) принял участие в санкционированном властями митинге, прошедшем на открытой площадке возле ДК ЧУП «Випра» в Гомеле. Во время мирного собрания, - отмечает он, участники протестовали против президентского декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», после стали расходится, однако милиция арестовала наиболее активных участников.

«Ни у кого нет сомнений, что протестная акция прошла мирно. Тем не менее, меня, равно как и других активных участников арестовала милиция, обвинив в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. 5-ти суточный арест я отбывал в ИВС с 25-го по 30-е марта», - поделился воспоминаниями Валерий Репнин.

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркнул, что за участие в весенних акциях протестов гомельские активисты отсидели в ИВС более 60 суток, выплачивали крупные административные штрафы. Практически все они воспользовались правом на подачу индивидуальных жалоб в КПЧ ООН. Он подчеркнул, что это уже вторая, так называемая «тунеядская» жалоба, принятая к рассмотрению на международном уровне, всего из гомельского региона было подано 18 таких жалоб.

Напомним, 27 марта судья суда Советского района Гомеля Елена Шайн отправила Валерия Репнина за решетку на 5 суток. По мнению судьи, уличное шествие по Советской до Юбилейной к месту митинга, во время которого оппозиционер нес бело-красно-белый флаг, являлось незаконным. К аналогичным выводам по результату рассмотрения кассационной жалобы пришел и областной судья Николай Бакунов, фактически оставив без рассмотрения претензии арестанта о нарушении его прав на выражение мнения и мирное собрание.