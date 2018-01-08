Не такие уж и секретные: Что происходит в белорусской масонской ложе 8 8.01.2018, 13:45

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Глава минской ложи рассказал о правилах «тайного общества».

Найдя аккаунты в социальных сетях белорусской ложи «Белый рыцарь», журналисты kyky.org решили: упускать эту тему нельзя. Поэтому издание задало руководителю, то есть «досточтимому мастеру» минской ложи, вопросы о современных масонах, заговорах и том, почему белорусская женщина все еще не может вступить в это не такое уж тайное общество.

- Масоны 18-19 веков с гордостью вывешивали дома масонские грамоты и сертификаты. В Великобритании и США есть масонские парады. Почему же белорусские масоны придерживаются секретности?

- Не секретности, а непубличности – это разные вещи. Любой масон может заявить о своей принадлежности к Ордену. Правила запрещают лишь говорить о принадлежности к нему других братьев. Я думаю, в будущем все большее количество белорусских братьев будут открыто декларировать свой статус. Но на это потребуется время.

Дело в том, что масонство на территории современной Беларуси было запрещено с 1822 года по конец 20 века. Во времена советской власти масонство, как и все, что не соотносилось с официальной коммунистической идеологией, преподносилось только в очень враждебной тональности. Подобная враждебность и подозрительность к Ордену вольных каменщиков все еще сохраняется в обществе.

Не без помощи СМИ создан определенный негативный образ. Люди не понимают, чем масоны занимаются. И пока не будет преодолена инерция враждебности, большинство братьев будут стараться не афишировать свою принадлежность к Ордену.

- В интернете существует ваш сайт, а также группы в социальных сетях. Зачем они создавались?

- Сайт и группы в соцсетях создавались, чтобы донести истинные цели деятельности вольных каменщиков, рассказать их историю, вести разъяснительную и просветительскую работу. Далеко не все знают, какой большой вклад не только в европейскую, но и мировую культуру и науку внесли масоны. Наша задача – способствовать преодолению подозрительности и враждебности, накопившихся за последние десятилетия. Гости нашего сайта стали обращаться к нам с просьбой о приобщении в Братству. С ними проводят собеседования, и иногда это заканчивается посвящением. Хотя большинство кандидатов приходят в Орден по рекомендации.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Май 2, 2017 at 4:49 PDT

В Беларуси работают три ложи регулярного масонства – «Белый рыцарь», «Альфа и Омега» и «Два орла», все они в Минске. Вместе они составляют Дистрикт «Беларусь» Великой Ложи России (ВЛР). Существуют также две ложи, созданные для работ белорусских граждан на Востоке Варшавы и Вильнюса. Думаю, в ближайшие несколько лет в Беларуси может, наконец, появится своя Великая Ложа. Это произойдет после того, как будут решены вопросы юридического статуса организации на территории республики. Обычно ложи собираются раз в месяц. Сумма членских взносов носит символический характер, но многие братья по собственной инициативе посильно жертвуют средства на благотворительные проекты. Про ритуал посвящения я не могу ничего рассказать. Интересные истории в белорусском масонстве случаются часто, но рассказывать мы вам о них тоже не будем.

- Можете ли вы привести конкретные примеры благотворительных или иных проектов, реализации которых способствовали масоны в Беларуси?

- Масонство в Беларуси еще невелико по численности, потому масштабные благотворительные проекты, как, например, в США, где все детские ожоговые центры финансируются масонами, у нас еще отсутствуют. Пока мы не можем себе позволить это, а сосредоточены на адресной помощи нуждающимся, в первую очередь – лицам с ограниченными возможностями. Также мы считаем, что благотворительность должна быть анонимна. Есть несколько постоянно действующих проектов, которые ложа поддерживает, а есть разовые. Нам не хотелось бы выпячивать данную сторону своей деятельности.

- В 18-19 веках в масонских ложах состоял цвет дворянства. «Волшебная флейта» Моцарта переполнена масонскими смыслами, «вольными каменщиками» являлись Пушкин, Суворов, Римский-Корсаков, Грибоедов, Павел I. В те времена масонство было во многом «модной тусовкой». Что заставляет человека вступать в ложу сейчас? Каков портрет среднестатистического белорусского масона?

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Янв 23, 2017 at 3:45 PST

- Как и России, в белорусские ложи приходят люди, которые приняли ее для себя и поняли, что хотят быть внутри. И только попав внутрь, они начинают понимать, как им дальше развиваться. Ведь масонство объединяет в себе несколько важных элементов. Это и мужской клуб по интересам, где вне ритуала все равны и доброжелательно относятся друг к другу, чего многим не хватает в обычном общении. Это и организация, занимающаяся благотворительной работой. Люди, которые приходят в братство, часто говорят о потребностях в импульсе для дальнейшего духовного роста, о необходимости живого общения.

Каждый брат для нас – личность со своим особым духовным багажом. Общим является для них то, что это люди в возрасте 30-45 лет, выходцы из средних слоев общества с высшим образованием, проявляющие интерес к изучению гуманитарных аспектов нашей жизни. Конечно, были и будут случаи, когда человек понимает, что Братство не соответствует представлениям, которые его подтолкнули к вступлению в Орден. В таких случаях он перестает посещать работы или, как мы говорим, «засыпает». Единственное условие, которое в таких случаях Братство предъявляет к нему — это соблюдение обязательства не разглашать стороны нашей деятельности, которые являются закрытыми для «профанов», в том числе не разглашать имен своих братьев. Если поведение человека в масонском или профанском мире является непорядочным, его могут исключить из Ордена. К счастью, такое случается редко.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Июл 4, 2017 at 6:14 PDT

Конечно, были случаи, когда человеку отказывали в приеме в Орден. После собеседования с несколькими братьями кандидату надо пройти так называемый «опрос под повязкой» и отвечать на вопросы братьев. После этого опроса проходит тайное голосование по кандидатуре. Каждый из братьев кидает в кружки для голосования черный и белый камни. И если хотя бы три голоса будут против кандидата, ему будет отказано в посвящении. Если он занимается криминальной деятельностью или какими-то сомнительными финансовыми проектами, или если он является атеистом – ему будет отказано. Каждый из братьев ложи для себя решает, готов ли он воспринимать кандидата как брата, нужен этот человек ложе или нет.

- Чем деятельность современных масонов отличается от деятельности масонов в 18-19 веках?

- Если говорить о ритуалах и традициях, они почти не изменились за последние 200-300 лет. Может быть, стало чуть меньше театрализованности. Конечно, теперь мы не ходим на работы с личным холодным оружием и в треуголках.

За три столетия истории мирового масонства встречались и мошенники, и злоумышленники. Но многократно чаще среди посвященных в Братство оказывались выдающиеся люди своего времени: Пушкин и Гете, Моцарт и Гайдн, Петр Первый и Фридрих Второй, Ататюрк и Эдуард Бенеш, Роберт Бернс и Р. Киплинг, Симон Боливар и Джордж Вашингтон, Гарибальди и Мадзини, братья Монгольфьер и философ Конодорсе, астронавт Э. Олдрин и физик Ферми, джазист Дюк Элингтон и создатель автомобильной корпорации Г. Форд. Список можно продолжать и продолжать. Философ Бердяев в статье «Жозеф де Местр и масонство» объединил тех, кто относился к истинным, регулярным масонам и тех, кто принадлежал к либеральному нерегулярному масонству, которое по большому счету, масонством называться не может. Для членов лож регулярного масонства является обязательной вера в бога, лояльность своему правительству и отказ от каких-либо дискуссий на политические и конфессиональные темы в рамках Ордена.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Янв 3, 2017 at 2:41 PST

Да, масоны из разных стран общаются друг с другом, но говорить о единой управляемой и какого-то центра организации, нельзя. В первую очередь масоны – это патриоты своей страны. Одной из главных трагедий в истории масонства была Отечественная война с Наполеоном в 1812 году, в которой братья были вынуждены сражаться на противоположных сторонах. Эту войну они воспринимали как несправедливую и братоубийственную. То же самое можно сказать о Гражданской войне в США. Мне сложно представить, чтобы та или иная политическая партия могла использовать в своих целях масонство.

- Откуда пошло поверье про «масонский заговор»? Вам обидно, когда вы слышите рассуждения о «мировой закулисе»?

- Термин «масонский заговор» появился во второй половине 19 века. «Протоколы сионских мудрецов» и другие пасквили стали активно распространяться в Европе и России с целью обвинить во всех бедах неких злобных людей. Тайное общество означает неизвестность, она порождает подозрение, а подозрение может переродиться в ненависть, если этим умело воспользоваться. Так произошло к началу 20 века. А затем подобные бредни подхватили фашисты, чтобы оправдать свои злодеяния. Термин пошел в массы с подачи Йозефа Геббельса, и именно по той причине, что масоны занимали самую жесткую и последовательную антифашистскую позицию. Только по официальным данным в фашистских концлагерях было замучено несколько сотен тысяч братьев. Поэтому рассуждения о «масонском заговоре» особенно больно слышать в Беларуси – одной из тех стран, которые больше всех пострадали во Второй Мировой войне. Когда о подобных фантазиях пытаются вновь заявить прилюдно, становится жаль тех людей, которые в силу своей убогости — умственной или духовной — становятся рупором подобных бредней.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Янв 17, 2017 at 3:21 PST

- На каких доктринах основана деятельность масонства в Беларуси?

- Масоны верят в единого бога и бессмертие души. Подавляющее большинство масонов в Беларуси – православные христиане. Есть небольшое количество католиков, лютеран, а также представителей других конфессий. Совершенствуясь в собственной вере, масоны уважительно относятся к религиозным представлениям других людей.

- США – масонский проект?

- А Санкт-Петербург – масонский город? Конечно, история и культура многих стран связана с именами великих людей, которые были масонами. То, что Кутузов был масоном, не отменяет нашего уважения к нему как к полководцу-победителю. То же касается Пушкина, Суворова и многих других. То, что среди отцов-основателей США были масоны – верно (а где их тогда не было?). Но говорить, что США – масонский проект, думаю, нельзя. Не надо забывать, что в период войны за независимость Североамериканских Штатов масоны возглавляли войска с американской и британской стороны, заседали в британском парламенте и американском конгрессе. Поэтому в равной мере можно называть масонским проектом деятельность британских властей по противостоянию американским колониям. В это время принцы из британской королевской семьи возглавляли английское масонство, а в ложах заседали члены британского правительства и представители генералитета. Но случилось так, что именно американские колонии победили в войне, и во главе движения за независимость оказались многие члены Братства, а первым президентом США стал руководитель одной из лож южных штатов — Джордж Вашингтон.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Авг 1, 2016 at 2:22 PDT

Исторически сложилось так, что многие государственные деятели, в том числе некоторые президенты в 19 и 20 веках были членами Братства. Но в таком случае, масонским проектом надо считать Венесуэлу и некоторые другие страны Южной Америки, так как борьбу за независимость здесь возглавил масон Симон Боливар. Точно также борьбу за свободу Кубы возглавил поэт, революционер и масон Хосе Марти. Он является национальным героем Кубы. Мало кто знает, что после прихода к власти Фиделя Кастро масонство продолжало и продолжает свободно работать на территории Кубы. Но вы вряд ли слышали, чтобы Венесуэлу или Кубу кто-то объявлял масонским проектом.

- Уже в 18 веке наблюдались некоторые стремления включить дам в масонскую жизнь во Франции и в Польше. В 20 веке развиваются смешанные ложи. При этом старейшая и крупнейшая ложа мира — Объединенная великая ложа Англии — все так же строга к леди. И белорускам в масоны не попасть. Почему?

- Регулярное масонство очень строго относится к сохранению традиций, в том числе и в вопросе невозможности участия женщин в ритуальных работах. Это не означает, что масоны не уважают женщину. Кстати, каждый новопосвященный брат получает от имени ложи розу, которую он должен после своих первых работ вручить той женщине, которую он больше всего почитает. Но присутствие женщин непосредственно в ложе, вольно или невольно, приведет к смене атмосферы на ритуальных работах, когда эмоциональная составляющая, всегда присутствующая в отношениях мужчин и женщин, начнет превалировать над духовными ценностями, которые побудили братьев собраться вместе.

Естественно, масонство, как и все общество, развивается. В результате на Западе есть и смешанные, и женские ложи. Но это не регулярное масонство, не масонство вовсе. Может быть, когда-нибудь и белорусские ложи будут смешанными. Пока мы к этому не готовы.

Публикация от Белый Рыцарь (@freemasonby) Авг 3, 2016 at 1:54 PDT

- Одно время пользовался популярностью «иезуитский заговор», на смену ему пришел «масонский». Как вы думаете, кто мог бы перенять эту почетную эстафету в 21 веке?

- Достойной конкуренции на этом поле мы пока не видим. А если серьезно, то конспирологические идеи будут продолжать существовать. И к масонам уже сейчас добавлены рептилоиды-инопланетяне, которые стремятся захватить Землю. Приходилось встречаться и с таким пассажем: масоны — это агенты ящероподобных инопланетян. Пределы фантазии для психически нездоровых людей вряд ли существуют.