Семья из Минска насобирала монетами почти 1700 рублей 20 8.01.2018, 13:54

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Фото: kraj.by

Собранные монеты получились общим весом в 6,3 килограмма.

«Разбили в Рождество копилку, в которую ровно на протяжении года бросали только монеты номиналом 1 и 2 рубля. Бросали себе и бросали, чтоб мелочь в карманах не звенела, карапузу „на море“, особо не заморачиваясь. А вчера ее вскрыли и насчитали 1650 рублей», — написал на своей странице в Фейсбук актер и телеведущий Павел Сыроежкин, сообщает tut.by.

— Считали вдвоем с женой более получаса. А сейчас этот трюк предстоит еще раз в банке проделать, — отмечает Павел. — Похоже, сынуля точно на море теперь поедет.