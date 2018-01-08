Под Минском лось влетел в салон свежего Volkswagen 18 8.01.2018, 14:02

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Лось резко выбежал на дорогу на 65-м километре слуцкой трассы.

Глядя на фотографии с места аварии, в результате которой оказался сбит лось, сложно поверить, что автомобилист не получил никаких травм. Крыша Volkswagen была смята, лобовое стекло вдавлено и разбито, рулевое колесо выгнуто, в салоне — частички шерсти животного. Тем не менее, по данным onliner.by, водитель получил лишь несколько несерьезных порезов руки.

«Все случилось сегодня утром, около 8:00, на 65-м километре слуцкой трассы, — рассказали оnliner.by сотрудники эвакуационной службы. — По словам водителя, лось резко выбежал на дорогу, и автомобиль сбил его. При этом круп животного влетел в салон. Сам лось пал, у водителя незначительные травмы. Автомобиль с пробегом в 32 тысячи км уехал на эвакуаторе, однако восстановить его возможно».