Белорус переехал в Калифорнию и работает над «самой ожидаемой» видеоигрой года 6 8.01.2018, 14:10

3,376

27-летний Андрей Максимов - технический директор американской студии производства компьютерных игр.

Андрей Максимов попал в число 30 звездных представителей индустрии разработки компьютерных игр в возрасте до 30 лет согласно журналу Forbes. 27-летний белорус живет в Лос-Анджелесе, он технический директор американской студии производства компьютерных игр Naughty Dog, передает «Радыё Свабода».

Что за игры

Компания Naughty Dog известна серией приключенческих боевиков Uncharted ( «Не указан на карте») и постапокалиптической историей про родительскую любовь The Last of Us ( «Последние из нас»).

Эти игры выходили только для консолей PlayStation, поэтому не настолько известны в Беларуси, где игроки предпочитают персональные компьютеры. Но на Западе игры Naughty Dog довольно популярны, нередко называются в списках лучших для PlayStation, а также фигурируют в списках «самых кинематографических» и т.д.

Вскоре должна выйти The Last of Us: Part II. Игру не раз называли «самой ожидаемой», в том числе на PlayStation Blog, Golden Joystick Awards и The Game Awards. Предыдущая игра компании, Uncharted: The Lost Legacy, где в роли «Индиана Джонс» выступили женщины, получила довольно высокие отметки - не наивысшие разве потому, что была не столько новой игрой, сколько развернутым дополнением к хитовой Uncharted 4: A Thief's End.

Что там делает Андрей Максимов

Должность молодого белорусского программиста в работе над этими играми - технический арт-директор. Как рассказывал Андрей Максимов, это смесь работы арт-директора («главного художника») и технического директора ( «главного программиста»), он «поддерживает и направляет» художественную часть проекта. Должность «технический арт-директор» - новая в индустрии, обязанности в ее пределах бывают разные.

Андрэй Максімаў

Прежде всего, говорит он, идет работа с другими арт-директорами, чтобы «произвести невиданный доселе визуальный ряд» и убедиться, что это возможно сделать технически.

«Потом мы много работаем над техническими аспектами, чтобы помочь нашим художникам лучше и быстрее делать свою часть работы, - продолжает Максимов. - От новых алгоритмов визуализации, улучшающих финальную картинку, до инструментов, что автоматизируют производство художественных или технических объектов. Среди последнего, например, - алгоритмы автоматической и физически точной анимации растений, одежды и волос, инструменты для автоматической генерации зданий и биомов (сообщество живых организмов и природных явлений одной природно-климатической зоны). В проекте мы работаем со всеми художниками, помогаем художественной критикой и техническими советами».

Под конец он переключается на оптимизацию игры - чтобы каждый кадр игры прорисовывался достаточно быстро и игра не «тормозила».

В чем «секрет фирмы»

Андрей Максимов ранее работал в белорусской компании Wargaming (начал еще до того, как они выдали мировой хит World of Tanks, работал в том числе над ним), затем в канадском офисе разработчиков мобильных игр Gameloft, в конце концов перешел в Naughty Dog.

Naughty Dog выдает новые игры не ежегодно - за последнее десятилетие появились только четыре «номерные» части Uncharted и The Lost Legacy, The Last of Us, а также переиздание старых игр. Но все игры компании можно смело назвать успешными (и в коммерческом смысле, и в отзывах игроков и критиков).

Журналисты спросили, в чем особенность компании и ее игр.

«Главное, на мой взгляд, то, что качество у нас не переменная величина, - объясняет Максимов. - Оно не меняется соответственно имеющимся ресурсам. Мы нанимаем не просто лучших специалистов, а тех, кто любит свою работу и внутренне мотивирован раздвигать границы возможного в своем поле деятельности. Я верю, что нужно нанимать людей, которые умнее меня, и не путаться у них под ногами, а только убирать препятствия с их пути».

В отличие от большинства компаний-разработчиков, в Naughty Dog нет менеджеров и продюсеров, добавляет он. Но люди «чувствуют персональную ответственность за общее дело и имеют свободу улучшать все и всегда». С этим подходом «приходит много хаоса и неразберихи», но результат того стоит.

Максимов добавляет: если нанимает людей на работу, на собеседовании спрашивает не про образование, а о том, чем человек занимается и почему хочет работать именно в этой компании, так как «много чему можно научить, но не любви к своей работе».

В чем он технологический и художественный революционер

В списке Forbes Андрея Максимова называют среди тех, кто делает в видеоиграх «технологическую и художественную революцию». Что за революция?

Максимов полагает, что в настоящее время во многих отраслях «пробуждается» внимание к технологиям, которые ранее разрабатывались исключительно для видеоигр. Это, например, виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность, что «станут неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни в последующие 10-20 лет», но «никогда не были бы возможными без десятилетий изготовления видеоигр». Без разработки видеоигр, рассуждает он, и «самоуправляемые автомобили были бы значительно меньше безопасными», не было бы в большой степени и самообразования компьютеров.

«Google, Facebook, Snapchat, Apple, Tesla сейчас бьются за наших специалистов, - говорит Максимов. - Очень интересная пора, чтобы делать «игры»».

Так будущее видеоигр в виртуальной и дополненной реальности? Максимов говорит, что не совсем так: игры в VR и AR будут иметь какую-то конкретную аудиторию, но технологии, прежде всего, будут применяться в работе. VR и AR «помогут революционно изменить рабочее место и создать по-настоящему объединены мир с экономической свободой работать всегда и со всеми».

«Будущее игр в дальнейшем смысле в том, чтобы напрямую посылать сигналы нашему мозгу, - рассуждает Максимов. - Все, что мы видим и чувствуем, не иное, как электронные сигналы, стимулирующие наш мозг в определенном месте. И все последние достижения однозначно идут в этом направлении».

А еще он читает лекции

Хотя сам Андрей Максимов не имеет высшего образования, он уже читает для специалистов лекции об искусстве и технологии. Каким вещам он там учит? Прежде всего, говорит он, важно «говорить людям о вещах, о которых никто не говорит».

«В одной из лекций я анализирую понятие «красоты» в коммерческом изобразительном искусстве и предлагаю систему широкого измерения «красоты» того или иного рисунка, говорит Максимов. - Но ведь в основе лекции лежит призыв к художникам всегда помнить про более широкие инструменты искусства, такие как цвет, свет и композиция, не теряться в деталях, как часто случается с молодыми художниками».

Вторая лекция, говорит он, о том, что нынешнее понимание обществом идеи «таланта» вредит как конкретным потенциальным художникам, так и креативному производству, и экономике в целом.

Третья - о том, каким компьютерное искусство будет через десять лет. Лекция подталкивает людей задуматься, какие части творческого процесса действительно важны и «чем же на самом деле для них есть искусство».

Когда его приглашают выступать на научных конференциях, приходится говорить про более специфические вещи, детали технической работы, математику и программирование. Максимов говорит, что это «не так полезно в более широком смысле, но также весело и интересно».

«Иногда нет ничего лучше, чем сидеть в баре до двух часов ночи с другими инженерами и обсуждать последние достижения в физических уравнениях расширения света», - добавляет он.

Как там за океаном и вне работы

Андрей Максимов говорит, что специально не следит за белорусскими проектами: мол, его «интересуют прежде всего креативные и качественные», поэтому «не дискриминирует по тому, где их искать». Но несколько белорусских разработок отмечает, и если такие попадаются, всегда радуется за разработчиков.

«Например, мне повезло познакомиться с Никитой Никадом с PandaDoc и Сергеем Гончаром из MSQRD - ребята большие молодцы и делают не просто хорошо по белорусским меркам, а «хорошо» для всех - с большой буквы «Х». Что вызывает у меня огромное уважение».

Говорит он и об отношениях с людьми за рубежом: не стремится общаться именно с белорусами, не делит в этом смысле людей по национальному признаку, так как «рады каждому, кто может поделиться чем-то интересным и как-то расширить мое представление о мире».

«Переезжать было несложно, - вспоминает Максимов. - Я на самом деле не верю в страны. Для меня они не более чем полоски, которые кто-то провел палкой на песке. Культуры - совсем другое дело. Но, по моему опыту, нет лучшего способа более замечать и ценить свою культуру, чем близко познакомиться со всеми другими».

Он говорит, что когда рос в Беларуси, то для него белорусский язык был «чем-то некрутым», белорусская культура не очень интересовала. Но в канадском Монреале ему повезло познакомиться с украинцами, которые стали ему «прекрасным примером того, как можно относиться с уважением к своей культуре, где бы ты ни находился». Понял: «твоя культура - это не то, где ты есть, а то, что есть у тебя».

«Мне понадобилось уехать из Беларуси, чтобы начать ценить и уважать свою культуру, - говорит Максимов. - Мир - это прекрасная палитра культур, и у каждого из нас, понимаем ли мы этого или нет, есть небольшая ответственность за то, чтобы сохранить свою. Просто для того, чтобы ее могли познать другие. Мир таким образом становится намного интереснее.

Тогда твоя культура - это то, чем ты хочешь поделиться с человеком, который абсолютно ничего не знает о землю, откуда ты родом. Это не политические взгляды и не то, что нам говорят в телевизоре. То, что мы ненавидим, не может определять нас как культуру. Только то, что мы любим».