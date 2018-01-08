«Искандеры» перестанут не только смеяться, но и улыбаться 6 8.01.2018, 14:24

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Ракетный комплекс "Гром-2"

На самом деле, это самое важное событие 2017 года.

О перевооружении украинской армии комплексами «Гром-2» рассуждает журналист Роман Цимбалюк.

«Именно это в будущем позволит нам жить нашей украинской жизнью, без страха, что кто-то придумает теорию про «один народ» и захочет установить свои порядки.

У нас как-то все свыклись с войной и практически ежедневными потерями. Внутри политические расклады часто выглядят более захватывающими. Чего стоят только приключения Михо, из-за которых 6 декабря - день ВСУ отошёл в информационном плане даже на второй план.

Гарантировать независимость нашей страны может только украинская армия, хорошо оснащённая армия. Это как раз основа для бурных политических баталий внутри.

«Гром-2» - это оружие сдерживания, и захватчик миллион раз подумает, а стоит ли угрожать новым украинским городам, если прилететь может в города агрессора.

Хочется увидеть этот ракетный комплекс 24 августа на параде на Крещатике!

Короче, «Искандеры» перестанут не только смеяться, но и улыбаться».