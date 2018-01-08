Десять белорусских городов, которые стоит посетить 15 8.01.2018, 15:01

6,749

Колесить по Беларуси становится все более модно и интересно.

Начало нового года – самое время, чтобы писать самому себе обещания и планировать путешествия. А так как колесить по Беларуси становится все более модно и интересно, предлагаем 10 городов, на которые стоит обратить внимание, пишет planetabelarus.by.

1. Брест

Все уже наслышаны о безвизовом въезде в Брест и Гродно на 10 дней. Это отличный новогодний подарок не только иностранным туристам, но и белорусам. Ведь с потоком гостей придут и новые маршруты, музеи, бары, кафе и фестивали. Брест и без того в последние годы занял устойчивую позицию одного из лучших городов, куда можно отправиться в выходные. Пешеходная Советская улица с уютными кафе, уличные музыканты, модные и очень любящие свой город брестчане и, само собой, никогда не надоедающие развалины Брестской крепости. Кстати, в скором времени там откроются три новые экспозиции, в том числе в Восточном и Пятом фортах. Так что в этом году Брест с туристами, Брестская крепость с новыми объектами и Беловежская пуща с древними деревьями – must see для всех белорусов. И вот увидите, скоро Брест еще и с Минском сможет посоревноваться!

2. Гродно

Та же история с Гродно: еще больше туристов в новом году и масса туристических новостей. Гродно и города вокруг него и раньше могли похвастаться неплохой инфраструктурой, многочисленными информационными стендами и указателями. А недавно даже появилась интерактивная карта для туристов Гродненской области, там отмечено около 600 достопримечательностей, которые стоит посетить. Более того, в Гродно открылся новый Музей трав, где можно изучать ароматы, и кинотеатр повышенной комфортности с кожаными диванами вместо кресел. А еще в город перевезли памятник Давиду Городенскому. Не стоит забывать и про очарование гродненского старого города с замками и панорамными видами, отличные бары и веселые мероприятие на Августовском канале. Другими словами, надо ехать, ребята!

3. Глубокое

Глубокое, определенно, в топе небольших белорусских городов, где стоит побывать. Во-первых, благодаря тому, что он красивый: набережная вокруг озера в центре, два высоких храма, еврейские двухэтажные домики и много разных магазинчиков. Во-вторых, в результате хорошего брендинга и веселого фестиваля, Глубокое вдруг за несколько лет стал вишневой столицей страны. А кто не любит вишню?! В последние годы туристы съезжаются в Глубокое так активно, будто там сгущенкой намазано. А в этом году есть еще один повод – 130-летие художника и путешественника Язепа Дроздовича, который на Глубоччине родился и прожил много непростых, но плодотворных лет. Здесь он нарисовал множество пейзажей и «дыванов», которые до сих пор создают в местном Доме ремесел.

4. Туров

В моду входит «активити» на природе, например, бердвотчинг и прохождение экотроп в нацпарках.Туров отлично подходит для этих целей. Мало того, что это очень древний город с деревянными церквушками и городищем-музеем, он стоит прямо на берегу широкой и красивой Припяти. Когда весной она разливается, прямо на окраину Турова слетаются тысячи мигрирующих птиц, в том числе редких. В эти дни в Турове традиционно проходит Фестиваль куликов. А еще Туров расположен на въезде в Национальный парк «Припятский» с экотропами, сафари и другими развлечениями. Кстати, для проведения в Турове и окрестностях незабываемых выходных там имеются несколько неплохих гостиниц, одна из них плавучая, и белорусская корчма с очень вкусной едой.

5. Коссово

Не так часто в Беларуси открывают замки. Поэтому несколько отреставрированных залов Коссовского дворца Пусловских стали настоящим событием в белорусском туризме. Дворец начали реставрировать в далеком 2008 году. И все последние годы туристы могли лишь снаружи посмотреть на его выкрашенные в цвет детской колыбельной фасады. Поговаривали, что раньше в замке был огромный стеклянный пол, под которыми плавали рыбки, и собственный лев. А что необычного во дворце сейчас, стоит съездить и узнать самим, правда, пока экскурсии доступны только организованным группам. К тому же дворец расположен в живописнейшем месте: неподалеку усадьба-музей Костюшки, пруд, лес. Идеальное место, чтобы отдохнуть от города и узнать больше о белорусской истории.

6. Браслав

Браслав – невероятно красивый и необыкновенный город. В 1938 году, когда регион входил в состав Польши, туда за лето приезжало около 4000 туристов, которых манили исключительные места Браславщины. Сейчас в не меньших количествах к Браславским озерам съезжаются россияне. Помимо самого Браслава стоит заехать на гору Маяк, к вольерам с животными в парке, посмотреть на соседние деревни и, конечно, побывать на уже таком популярном фестивале Viva Braslav.

7. Иваново

В 2018 году в Иваново пройдет День письменности. А значит, к осени город засияет, заблестит и будет ждать гостей. В XVII веке захватившие местечко казаки казнили там католического миссионера Андрея Боболя, который позже был причислен к святым. В XIX веке через Иваново прошла железная дорога, город стал быстро развиваться и после Второй мировой войны стал районным центром. Сегодня там можно посмотреть обновленную церковь и костел, памятник Наполеону Орде, который родился неподалеку, место казни Андрея Баболи. А какие сюрпризы город готовит на День письменности, узнаем позже.

8. Деревня Белая Церковь

Музыкальная фестивальная жизнь Беларуси не ограничивается Боровой и Миром. Все больше фестивалей проходит в неожиданных уголках страны, куда так приятно выбраться из города. Например, фестиваль SPRAVA в прошлом году собрал в никому неизвестной деревне Белая Церковь ведущих белорусских музыкантов. Так появился интерес и к самому поселку Витебской области с красивейшими видами на реку и руинами старой церкви. Дело в том, что несколько творческих семей из Минска переехали в те края, чтобы жить на лоне природы и наслаждаться деревенской жизнью. Они же создали фестиваль и разрекламировали Белую Церковь так восторженно, что сейчас туда хочется съездить.

9. Смиловичи

Пока на мировом рынке до невероятных сумм поднимается стоимость картин Хаима Сутина, самое время съездить в поселок Смиловичи недалеко от Минска, и посмотреть, где начиналась история известного художника. Помимо интересного и интерактивного музея Сутина, там еще можно познакомиться с биографией другого художника Шраги Царфина. Более того, в Смиловичах есть руины дворца и небольшая войлочная фабрика, где делают валенки.

10. Светлогорск

Светлогорск среди белорусских туристов, честно говоря, не очень известен. Но, возможно, скоро ситуация изменится. Ведь Светлогорск решено сделать первым креативным городом Беларуси. Это звание предполагает новый логотип, новые фестивали и стильное художественное оформление улиц. Добавим к этому, что в городке Гомельской области есть высокий и очень величественный костел, который стоит на берегу реки, а также многокупольная белоснежная церковь. Так что поверить в светлое туристическое будущее города вполне легко.