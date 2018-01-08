Bild: Россия моделировала масштабное нападение на НАТО 9 8.01.2018, 15:08

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Командующий Силами обороны Эстонии подтвердил наступательный характер учений «Запад-2017».

Сообщение Bild от 19 декабря о том, что Россия в сентябре 2017 года «упражнялась» в войне против НАТО, получило подтверждение, передает журналист Bild Юлиан Репке (перевод – inopressa.ru).

«До сих пор ни один чиновник из страны НАТО не хотел официально подтверждать эту информацию. Но лишь до сих пор! Теперь генерал Рихо Террас, командующий Силами обороны Эстонии и обладатель ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия, дал Bild интервью, в котором впервые подтвердил эксклюзивное сообщение от декабря», - говорится в статье.

«Позвольте мне ясно заявить: на учениях «Запад-2017» Россия моделировала полномасштабное военное нападение на НАТО. Маневры были направлены не только против стран Балтии, поскольку это была серия учений, охватывавших территорию от Крайнего Севера до Черного моря. Масштаб и охват маневров в целом намного превышали официально заявленные», - заявил Террас.

В интервью Террас рассказал, что эстонские вооруженные силы развивают киберподразделение, а также заявил об отсутствии заметных антиправительственных настроений среди русскоязычного населения страны.