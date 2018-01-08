Доллар подорожал на первых торгах недели 2 8.01.2018, 15:26

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Фото: Bloomberg

Курс американской валюты приблизился к 2 рублям.

На валютных торгах 8 января белорусский рубль продолжил снижение к доллару США и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,3951 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0105 рубля (0,53%) до 1,9974 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0072 рубля (0,21%) и составил 3,4936 белорусского рубля за 100 российских.