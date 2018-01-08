Макмастер заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике 2 8.01.2018, 15:37

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Советник главы Белого дома рассказал об интересах России в Мексике.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике". По словам Макмастера, Россия вмешивалась и в референдум о независимости Каталонии, сообщает bbc.com.

О заявлениях советника Дональда Трампа написало издание The Hill со ссылкой на видео из мексиканского издания Reforma с ранее не публикованными комментариями Макмастера во время выступления в американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation.

"Что касается России, то нас все больше беспокоят изощренные кампании по диверсии, дезинформации и пропаганде и используемые для этого киберинструменты", - приводит слова Макмастера издание. Подробностей о том, как именно страна вмешивается в мексиканские выборы, он не привел.

Как пример вмешательства он указал и референдум об отделении Каталонии от Испании.

Советник Трампа заявил, что Россия "поляризует демократические сообщества" и стравливает фракции внутри них.

Агентству Рейтер не удалось получить комментарии ни в аппарате Макмастера, ни в российском правительстве, куда агентство направило запросы. В России до 9 января включительно продолжаются новогодние праздники.

Президентские выборы в Мексике состоятся в июле этого года. Нынешний президент Энрике Пенья Ньето не будет в них участвовать, так как по закону не может претендовать на еще один шестилетний срок. Согласно опросам, фаворитом в этой гонке считается Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступающий с антикоррупционной повесткой.

Рейтер пишет, что Лопеса Обрадора можно считать фаворитом Кремля, судя по позитивным заметкам, которые о нем появляются, например, в финансируемом государством СМИ Russia Today.