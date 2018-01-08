Мозырянин решил подработать таксистом и лишился BMW 9 8.01.2018, 15:59

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Нелегальный доход вышел мозырянину боком.

После новогодних праздников мозырянин решил поправить семейный бюджет и подработать таксистом. Не учел он только, что нелегальный доход может выйти боком, пишет gomel.today.

4 января 27-летнему мужчине подвернулся хороший клиент. За дорогу из Гомеля до Жодино в Минской области мозырянин мог заработать 200 рублей, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Но мысли о полном кармане быстро улетучились: мужчину задержали, составили административный протокол, а на BMW наложили арест.