Полесский патриот Речи Посполитой Александр Ильин

8.01.2018, 16:10

Адам Нарушевич

Как Адам Нарушевич защищал Конституцию 3 мая на Полесье.

Выдающийся белорусский историк и поэт Адам Нарушевич (1733-1796), который родился на Пинщине, был в июне 1790 года назначен на должность луцкого и брестского бискупа. Его резиденция размещалась в местечке Янов Подляски, расположенном на левом берегу Западного Буга в 25 верстах от Бреста.

Шесть лет Нарушевич руководил церковной жизнью на Полесье и Подляшье, прилагая массу усилий для того, чтобы население вверенных ему территорий поддержало Конституцию 3 Мая. Расскажем об этой стороне его деятельности, основываясь на работах польских исследователей: "Бискуп Адам Нарушевич и его деятельность в перид Четырёхлетнего Сейма и Конституции 3 Мая" Генрика Межвинского и "Пребывание Адама Нарушевича в Янове Подляском в свете его писем" Янины Хмель.

Реформы Четырёхлетнего Сейма не нашли полной поддержки среди шляхты, как и в магнатских кругах. Так было и в Брестско-Литовском воеводстве. Разница во взглядах существовала даже в отдельных семьях. Примером может служить Брестско-Литовское воеводство, "деморализованное" сопротивлением против реформ княжны, мстиславской воеводины, бывшей любовницы короля Эльжбеты Сапеги, которая подстрекала местную шляхту против Конституции.

Как следует из письма короля Станислава Понятовского генеральному инспектору войск Павлу Грабовскому, ей с успехом противостоял сын - Казимир Нестор Сапега. Не все новости из Брестско-Литовского воеводства были плохими. О хороших событиях в реформистский лагерь доносили генеральный инспектор войск П. Грабовский и бискуп А. Нарушевич.

Бискуп А. Нарушевич, как король и другие патриоты, принадлежал к ярым сторонникам новой Конституции. После её одобрения вступил в Общество друзей Конституции 3 Мая, созданное в мае 1791 года. После принятия Конституции по поручению Нарушевича во всей луцкой диацезии были проведены благодарственные молебны.

Их провели также базилиане и протестанты, которые обращались к своим прихожанам в духе поддержки Конституции. Школьники маршировали по местечкам, декламируя стихи и распевая специально сочинённые по этому поводу песни. На 14 февраля 1792 года были назначены депутатские сеймики, на которых шляхта должна была определить своё отношение к Конституции 3 Мая. Княгиня Эльжбета Сапега вместе со своим любовником Юзефом Межейевским и далее продолжала настраивать шляхту Брестско-Литовского воеводства против Конституции.

Об этом любовнике говорили следующее: «Чувствами связан с княгиней, материально - со славатичскими землями, а политически - с Браницкими». Этой агитации решительно противостоял бискуп А. Нарушевич вместе со своими ксендзами. Свои наблюдения регулярно посылал королю. В одном из писем успокаивал короля, сообщая, что шляхта довольна.

Бискуп Нарушевич черпал знания о настроениях от «своих» людей, как духовных, так и светских. Убеждал его, между прочим, пинский хорунжий Игнаций Куженецкий, что на уездном сеймике будет спокойно, и на подобную ситуацию стоит надеяться также в Кобрине и Бресте. Большинство брестских граждан (дворянские служащие и гражданско-военные комиссары) готово было поддержать на сеймиках Конституцию.

Кроме того, бискуп Нарушевич считал, что стоит, однако, кое-что предпринять по отношению к тем, у которых можно ещё обнаружить «jakies skryte do przeszlego nierzadu przywiazanie». Стоило также, по мнению бискупа, склонить маршалка Казимира Нестора Сапегу (он был в тот период брестско-литовским старостой), чтобы тот ещё в большей степени склонял своих приятелей к поддержке Конституции, и тем самым парализовал отрицательную деятельность матери. Считал также, что надо обязать брест-литовского подкомория Зенона Вислоуха к поддержке Конституции, поскольку он будет играть ведущую роль на брестском сеймике. Советовал королю, какую тактику надо использовать.

В своих письмах Станиславу Августу бискуп выражал опасения насчёт отношений шляхты к подкоморию Кобрина Стефану Райскому, который был кальвинистом и в то время стал во главе Кобринского уезда.

Из следующего письма мы узнаём, что рассудок шляхты победил. Райскому довольно легко удалось убедить её торжественно присягнуть Конституции.

После преодоления многочисленных препятствий Конституция была принята также в Бресте. Недовольных несколько успокоили королевские письма, которые по поручению короля распространял по Брестскому воеводству маршалок Сапега. Умело поборол соперников брестско-литовский судья (асессор сеймика) Ян Влодек. Депутаты, за исключением трёх судей и пары комиссаров, решительно поддержали Конституцию.

Старания приверженцев Конституции, а особенно неутомимая работа бискупа А. Нарушевича, дали положительные результаты не только на Полесье и Подляшье. Из 34 сеймиков литовской провинции росненский - единственный, не принявший решения, а трокский и эйшицкий выступили против Конституции. Целых 29 сеймиков благодарили короля и Сейм за принятие Конституции, высылая делегации, письма и одобрения.

Александр Ильин, brama.brestregion.com