Богатейшая женщина Китая заработала за четыре дня еще $2 миллиарда 3 8.01.2018, 16:11

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Ян Хуэйянь

Китаянка Ян Хуэйянь владеет контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings.

Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, с начала 2018 года стала богаче еще на $2,06 млрд, подсчитали эксперты Bloomberg, пишет rbc.ru.

По их подсчетам, всего за четыре дня работы бирж в 2018 году состояние Хуэйянь выросло с $23,6 млрд до $25,6 млрд. В списке миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) Хуэйянь поднялась на 31-е место, войдя в первую десятку предпринимателей, сумевших сильнее других увеличить свое состояние с начала 2018 года.

Лидером по этому показателю стал основатель Amazon.com Джефф Безос, увеличивший свой капитал сразу на $4,71 млрд, в том числе на $1,54 млрд за последний день. Состояние Хуэйянь за последний день увеличилось на $1,09 млрд, что позволило ей поделить второе место с основателем Zara Амансио Ортегой.