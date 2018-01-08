Сергей Веремко подписал контракт с «Минском» 8.01.2018, 16:25

Сергей Веремко

Бывший вратарь БАТЭ будет защищать цвета столичного клуба.

Сергей Веремко воспитанник клубной СДЮШОР "Минска" (тренер — Заруцкий Владимир Ильич). Профессиональную карьеру Сергей Веремко начал в структуре минского "Динамо", выступая за "Динамо-Юни", "Динамо-2" и дубль "бело-голубых". Затем уехал на Украину где несколько сезонов провел в харьковском "Арсенале", пишет "Прессбол".

В 2006 году голкипер вернулся в Беларусь и два года выступал за гродненский "Неман". В 2008 году перешел в БАТЭ. В сезоне-2010/11 вновь уехал на Украину, где выступал за "Севастополь", затем три года провел в самарских "Крыльях Советов". В сезоне-2014/15 выступал за "Уфу", в сезоне-2015/16 за греческий "Левадиакос". В 2016 году Сергей вернулся в БАТЭ. С борисовским клубом Сергей собрал внушительную коллекцию наград. Пять раз завоевывал золото чемпионата Беларуси, два раза выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны. В 2007, 2009 и 2010 годах становился "Лучшим вратарем чемпионата Беларуси".

Сергей Веремко выступал за национальную сборную Беларуси с 2008 по 2014 и провел за команду 26 игр.