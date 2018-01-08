Видеохит: Хозяйка с помощью своего пса прокатилась по улице на сноуборде 1 8.01.2018, 16:39

Прохожие оценили необычное средство передвижения американки.

Предприимчивая жительница Южной Каролины (США) приспособила своего пса по кличке Кодак в качестве необычного средства передвижения, пишет 120.su.

Анна Шили встала на сноуборд, а в руки взяла поводок, и верный четвероногий друг с удовольствием помог хозяйке совершить такую странную прогулку по городу.

Позже видеоролик с Анной и Кодаком появился в Instagram, и на кадрах видно, что и случайные прохожие не остались в стороне от происходившего веселья, со смехом подбадривая парочку, а также с помощью мобильных телефонов не забывая снимать на память хозяйку и её пса.