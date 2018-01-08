Подорожание «коммуналки» ударит по многодетным семьям 3 8.01.2018, 16:46

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На состоятельных людях изменения не отразятся.

В указе Александра Лукашенко 473 прописаны новые тарифы на коммунальные услуги. В среднем, "жировка" потяжелеет на 5 долларов. Указ вступает в силу с 1 января, сообщает Еврорадио.

По мнению исполнительного директора Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси Геннадия Каленова, такое подорожание больше всего ударит по многодетным семьям, а вот состоятельных людей это не затронет:

- Это больше всего бьет по людям, которые в большом количестве живут на небольшой площади. Даже помощник Лукашенко по Минску обращал на это внимание. Если мы оплачиваем 18% затрат на отопление, то если у человека недвижимость 500 квадратов, то он получает большие субсидии от государства. Ну нигде в мире, правительство не субсидирует богатых, а субсидирует бедных".

По мнению Геннадия Каленова, для человека, который один зарегистрирован в большой квартире, ничего в оплате не меняется. А лучшим вариантом расчета цен услуг ЖКХ может быть расчет по доле человека в общем имуществе. Тогда цены на "коммуналку" станут прозрачными.