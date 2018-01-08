Женатый на минчанке шеф-повар из Парижа: Если посадить француза в маршрутку, он испугается 2 8.01.2018, 16:57

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Последние два года француз приезжает в Беларусь вместе с детьми.

Лоран Лерой работает шеф-поваром в Париже и ведет группу в Facebook, где показывает Беларусь такой, какой видит ее сам. О том, за что он полюбил Беларусь и чем могла бы привлечь французских туристов, Лоран рассказал в интервью tut.by.

«В Париже мы работаем, а в Минске отдыхаем»

30 декабря в минском аэропорту встречали 3-миллионного пассажира «Белавиа». «Это точно я!» — подумал Лоран Лерой, который летел этим рейсом, но ошибся. Правда, это никак не повлияло на его настроение: он по-прежнему был счастлив приехать в страну, в которую когда-то сильно влюбился.

Живет Лоран Лерой в небольшом городке неподалеку от Парижа. Каждый день он ездит в столицу, где работает шеф-поваром одного из ресторанов. Но раз в год кардинально меняет свой маршрут и преодолевает 2142 км, чтобы оказаться в столице другой страны — Беларуси.

— Впервые я здесь побывал 12 лет назад — приехал, чтобы познакомиться с семьей будущей супруги, — рассказывает Лоран.

До 17 лет Диана, супруга Лорана, жила в Минске. После окончания школы она уехала учиться в Польшу. Потом, чтобы дописать докторскую диссертацию (в Беларуси ее аналог — кандидатская диссертация. — Прим.), перебралась во Францию. Там она и встретила Лорана, который влюбился не только в нее, но и в ее страну.

— Я был здесь много раз. И каждый раз влюблялся в Беларусь больше и больше. Мне нравятся люди, культура, традиции, еда. А природа — это вообще нечто!

Последние два года каждое лето они приезжают в Беларусь вместе с детьми, чтобы отдохнуть от суеты и стресса, которым каждый день их «вдохновляет» Париж.

— Во Франции мы работаем, а отпуск проводим здесь, на даче. Париж — это город напряжения, давления и стресса. Стоит только выйти из аэропорта или вокзала, как на тебя все сразу наваливается. В Беларуси этого нет. По крайней мере, нам со стороны так кажется, — говорит Лоран. А Диана добавляет: «Чем больше живешь за границей, тем сильнее одолевает ностальгия. Поэтому ездим домой все чаще и чаще».

«Больше всего впечатлили Беловежская пуща и Дед Мороз»

Прошлым летом Лоран и Диана устроили для себя 2-недельное путешествие по Беларуси.

— Мы побывали в Беловежской пушке…

— Пуще, — поправляет супруга.

— На БелАЗе, Кургане Славы, в Дудутках, Борисове, Каменце и Катыни…

— Хатыни, — вновь исправляет Диана и объясняет: — Во французском языке нет звука [х].

— И посетили место на Березине, где Наполеон переправлял свои войска.

Сильнее всего Лорана покорили Беловежская пуща и Дед Мороз, а удивило то, что белорусы пока не умеют делать на туризме и туристах деньги.

— Мы нашли место, где Наполеон переходил реку. Там есть небольшой монумент, но нет ни музея, ни хотя бы места, где можно было бы купить сувениры. Вообще ничего. И это странно. Во Франции больше бизнеса в туризме. На каждом шагу можно найти бутик с сувенирами, подарками, открытками, — говорит Лоран.

Диана для сравнения приводит пример:

— На морском побережье Франции есть город, где в 1944-м высадились американские войска. Там огромный музей, кафе и рестораны их имени, сувениры с определенной тематикой. А тут был Наполеон — и ничего.

В то же время Лоран и Диана отмечают, что многое в Беларуси еще некоммерциализировано, и это радует.

— Посещение Хатыни и Брестской крепости было бесплатным. То есть можно просто приехать и спокойно познакомиться с местом. Все для души и для памяти. И никакого бизнеса на этом. Разница чувствуется.

«Если француза посадить в маршрутку, он испугается ее»

В каждом месте, которое он посещает, Лоран делает много снимков, а после публикует их на личной странице в Facebook и в группе. Заниматься этим он начал два года назад, когда понял, что о Беларуси в его родной стране знают катастрофически мало.

— Когда я рассказывал своим коллегам, куда ездил, все спрашивали: «Где это — Беларусь?». Объяснение вроде «между Россией и Польшей» не сильно меняло их представление. Именно поэтому я начал вести страницу. Я хочу, чтобы французы увидели настоящую Беларусь, а не стереотипы о ней. Во Франции очень многие боятся сюда ехать. Натурально боятся.

Сейчас на страницу Лорана подписано почти 4800 человек, в группе — столько же. Среди них есть как французы, так и белорусы. Лоран пока не знает точно, мотивировал ли он кого-нибудь на поездку в Беларусь, но многие пишут и спрашивают: что такое «безвиз», как пересечь границу и так далее.

— А однажды написала девушка, которая делает блог о Беларуси на французском, и сказала: «То, что вы делаете, очень круто. Никогда не останавливайтесь». Было очень приятно.

Правда, довольно часто на Лорана выливается и немало критики. Повод для нее — те фото и видео, которые он выкладывает на странице и в группе. Например, очень бурно обсуждались фото «прототипов» Национальной библиотеки, которые он отыскал в Сети.

— Столько дискуссий было! Хотя, в принципе, большинство постов вызывает восторг. Но, бывает, и критику. Например, когда я поставил фото зубра, многие французы доказывали, что это наш бизон.

Журналисты поинтереслвались у Лорана, что, на его опытный взгляд, могло бы привлечь французов и мотивировать их на путешествие по Беларуси. Прежде чем ответить, он объяснил:

— Сейчас наиболее популярные направления у французов — это Москва, Петербург, Калининград, страны Балтии и Средней Азии. Например, Петербург стоит около 1500−2000 евро за 7 дней. Он считается престижным и экзотичным. Беларусь не входит в этот маршрут. И я удивлен: здесь очень много стоящих вещей.

Каких именно? Лоран перечисляет, а Диана дополняет.

— Во-первых, это природа: озера, леса, тишина. Во-вторых, традиции: Рождество, новогодние вечеринки. Во Франции Новый год отвратительный. На Елисейских полях много туристов, которые оставляют после себя много мусора. По телевизору все выглядит красиво, а в реальности не очень.

— Французам нужно предлагать что-то типа «все включено», — говорит Диана. — И что-то типа Дудуток. Во Франции такого нет, и это было бы интересно. Нужно учесть, что французы ленятся, не хотят самостоятельно бронировать отели, билеты. Им удобнее заплатить деньги и получить сразу трансфер, развлечения и т.д.

Помню, одному из наших знакомых объясняли, как из аэропорта доехать до города. Предложили сесть на маршрутку. Да они испугаются ее! Им нужен комфорт. И платить за него деньги французы готовы.

«Если бы мне сделали хорошее рабочее предложение, я бы переехал в Беларусь»

О белорусской кухне как истинный шеф-повар Лоран может рассказывать бесконечно и вкусно. Правда, языковой барьер мешает передать все оттенки, которые он прочувствовал в белорусских блюдах.

— Вчера прилетели — бабушка нажарила нам драников со сметаной. На завтрак были сырники. И все такое вкусное, свежее, качественное. Когда уезжаю обратно во Францию, привожу с собой не только много впечатлений, но и пару лишних килограммов, — смеется Лоран.

В своем ресторане, где Лоран привык готовить французские «специалитеты», однажды он пробовал сделать драники, «только в красивом оформлении». Гостям понравилось, рекламная кампания удалась, но продолжить свой эксперимент он не решился: еда калорийная и непривычная.

— А вот сырники за 11 лет нашей семейной жизни ему так ни разу и не удались, — смеется Диана.

Во время разговора Лоран часто спрашивает об условиях, в которых работает белорусский бизнес. «А правда, что к вам просто могут прийти люди и национализировать ваш бизнес? Действительно у вас так много проверок?» — задает он вопросы и признается: «Если бы мне сделали хорошее предложение по работе, я бы переехал в Беларусь. У вас очень много возможностей и идей, которые можно реализовывать. В Париже уже давно все схвачено».

Но пока от шага сменить страну жизни его и Диану останавливают дети: во Франции у них хорошая языковая школа, занятия по музыке и теннису.

— Когда мы ездили по Беларуси, в Каменце я встретил итальянца, который женился на белоруске и переехал. Он раньше тоже работал шеф-поваром, а сейчас держит небольшой гостевой домик для туристов. И очень счастлив этому, — воодушевленно рассказывает Лоран. — Возможно, если бы я переехал в Беларусь, у меня были бы совершенно другие впечатления о стране. Но как турист я здесь вижу только положительное.

Например, перечисляет Лоран, ему нравится, как белорусы уважают старших и детей. Также по вкусу приходится то, что в Беларуси чтут религиозные традиции — на Рождество и Пасху ходят в храм, чего, по его словам, во Франции практически не сохранилось.

— Я родился в Шампани — тихом городке. Минск — столица государства, но здесь я ощущаю атмосферу, которая есть у меня дома. В Париже все закрываются, не хотят видеть и слышать друг друга. «Это моя жизнь, все остальное — не мои проблемы». В Минске есть контакт между людьми. Их человечность еще не поглотил мегаполис.