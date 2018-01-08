В Нью-Йорке в здании Trump Tower произошел пожар
- 8.01.2018, 16:59
Небольшое пламя вспыхнуло на крыше здания, где раньше жил президент США Дональд Трамп.
8 января в Нью-Йорке произошел пожар в Trump Fire. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на Daily News.
Возгорание произошло на крыше здания около 14.20 по Киеву.
Предварительно, небольшое пламя вспыхнуло в системе отопление здания. Пожарные быстро его потушили.
До вступления в должность президента США Дональд Трамп жил на трех верхних этажах здания.
Trump tower on fire pic.twitter.com/mQgvpapw5U— Andy Constan (@constanandy) 8 января 2018 г.
Trump tower on fire! pic.twitter.com/lUnpkc219J— Susan D. Ball (@SusanSball4) 8 января 2018 г.
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