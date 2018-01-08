В Нью-Йорке в здании Trump Tower произошел пожар 8.01.2018, 16:59

Небольшое пламя вспыхнуло на крыше здания, где раньше жил президент США Дональд Трамп.

8 января в Нью-Йорке произошел пожар в Trump Fire. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на Daily News.

Возгорание произошло на крыше здания около 14.20 по Киеву.

Предварительно, небольшое пламя вспыхнуло в системе отопление здания. Пожарные быстро его потушили.

До вступления в должность президента США Дональд Трамп жил на трех верхних этажах здания.