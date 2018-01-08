В декабре чистая продажа валюты населением снизилась до минимума 8.01.2018, 17:12

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Белорусы окончательно «проели» валютные заначки?

Двадцать три месяца население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, но в декабре чистая продажа была минимальной. Как сообщается в материалах Нацбанка Беларуси, белорусы в декабре продали наличной валюты на 22 млн долларов больше, чем купили, хотя до октября цифры чистой продажи держались на уровне около 200 млн долларов в месяц, пишет tut.by.

Продажа наличной валюты в декабре снизилась на скромные 0,9% по сравнению с ноябрем, до 574 млн долларов. А вот покупка валюты выросла на 13,6%, до 552 млн долларов.

При этом за весь год белорусы сдали 2,2 млрд долларов чистыми наличными.

За 2017 год белорусы купили наличными 4,989 млрд долларов, продали — 7,210 млрд долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа составила 1,759 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в декабре снова были чистыми покупателями валюты. Всего за год предприятия продали 17,179 млрд долларов, купили — 19,059 млрд.