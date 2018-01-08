Украинский трезубец и русская рулетка Виталий Портников

8.01.2018, 17:23

Виталий Портников

Для современного российского режима враг — каждый человек с трезубцем на обложке паспорта.

После очередного задержания украинских граждан в России об опасности поездок в соседнюю страну снова начали говорить на официальном уровне. В МИД предупредили, что такие путешествия часто становятся «билетом в один конец», в СБУ напомнили, что российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан. Однако подействуют ли эти предупреждения на тех украинском, которые продолжают посещать Россию? О

В части граждан Украины до сих пор существует иллюзия, что в России опасность угрожает тем, кто имеет какие-то отличные от принятых в этой стране политических взглядов и еще афиширует их. Какая опасность может угрожать так называемой «маленькому человеку», далекого от политики? А если гражданин Украины вообще придерживается пропутинских взглядов, если он старательно голосовал за Януковича и других пророссийских политиков и мечтает об оккупации своей Родины путинскими войсками — почему он не может посещать Москву или Тулу, общаться там с друзьями и родственниками?

И здесь я вынужден разочаровать как далеких от политики горожан, так и адептов «русского мира». Логика авторитарных режимов и их специальных служб отличается от той, к которой вы привыкли в Украине. Опасность одинаково угрожает как активистам Майдана, так и тем, кто не поддерживал народное восстание. Главный документ, который делает гражданина Украины интересным для российских спецслужб — не удостоверение активиста или волонтера, а паспорт. Обычный паспорт. Ведь украинцев задерживают не потому, что ищут какую-то реальную вину. А чтобы использовать. Для пропаганды, для дестабилизации ситуации в Украине, для обмена. Российским спецслужбам выгодно поддерживать в собственном обществе атмосферу психоза, чтобы оправдывать агрессивную политику Путина. Значит, нужны новые и новые «шпионы» и «диверсанты». В Москве видят, как болезненно украинское общество реагирует на задержание собственных граждан — в этом Украина действительно отличается от России, в которой к соотечественникам могут относиться как к мусору. Значит, надо задерживать новых и новых. И было бы глупо интересоваться у этих заложников о их политических взглядах.

Трезубец — смерть путинизма

Прекрасный пример из истории — послевоенная депортация крымских татар или народов Кавказа. Тогда депортировали всех — и тех, кто воевал в рядах Красной Армии, и тех, кто жил на оккупированных территориях. И тех, кто не имел политических взглядов, и тех, кто возглавлял местные партийные организации. Главным фактором у Сталина — как раньше у Гитлера — было исключительно этническое происхождение, ничего больше. Спастись от репрессий путем поддержки вождя не было никакой возможности. Это надо просто понимать. Во время Холокоста уничтожали и тех евреев, которые сопротивлялись, и тех, кто служил в полиции в гетто. Во время депортаций выгоняли и тех, кто был далек от сталинского режима, и тех, кто дослужился до должности секретарей обкомов и депутатов. С тех пор в России немного изменилось. И для современного российского режима враг — каждый человек с трезубцем на обложке паспорта. Ибо трезубец — смерть путинизма. Просто — к счастью многих из тех, кто посещает Россию — Кремль ведет против Украины гибридную войну. А в такой войне всегда есть шанс выжить — но и смерть выглядит совершенно непредсказуемой.

Поэтому поездки в Россию пока не стали «билетом в один конец», о котором говорят в украинском МИД. Это, скорее, знаменитая «русская рулетка» — когда ты не знаешь, какая пуля в пистолете окажется убийственной.

Виталий Портников, «Радио Свобода»