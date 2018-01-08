Роскошь вне дорог: Самые дорогие кроссоверы 2018 года 2 8.01.2018, 17:41

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Внедорожники превратились в настоящие флагманы премиальных марок.

Сложно представить, что еще 20 лет назад внедорожники воспринимались как чисто утилитарный транспорт — их основными заказчиками были военные, различные государственные службы, а так же охотники, рыболовы и любители дикой природы. SUV тех лет были достаточно спартанскими, однако сегодня внедорожники являются флагманами премиальных марок и олицетворяют богатство и роскошь. Forbes составил подборку SUV, чья стоимость превышает $100 000.