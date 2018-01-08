Спасатели пытаются потушить иранский танкер, горящий у берегов Китая 4 8.01.2018, 18:10

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Фото: Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Возможно, речь идет о самой серьезной экологической катастрофе с 1991 года.

Танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата в Южную Корею и столкнулся с сухогрузом, передает «Голос Америки».

У восточного побережья Китая спасатели продолжают работы по тушению пожара на иранском нефтяном танкере, который загорелся после столкновения с сухогрузом. На борту танкера найдено тело одного из 32 членов экипажа, пропавших без вести.

Усиливаются опасения, что танкер, который столкнулся с грузовым судном в Восточно-Китайском море субботу вечером, может взорваться и затонуть, сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на экспертов из команды спасателей.

Спасательные работы осложняются из-за ненастной погоды, сообщил на брифинге представитель МИД Китая Лу Кан.

Масштаб экологического ущерба и размер нефтяного пятна еще предстоит оценить, но, возможно, речь идет о самой серьезной аварии с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились у побережья Анголы.

Останки одного из 32 моряков были найдены в понедельник, подтвердили власти Ирана и Китая.

Глава иранской Организации портов и морского судоходства Мохаммад Растад сообщил, что тело было отправлено в Шанхай для идентификации. Судьба еще 31 моряка неизвестна.

Танкер Sanchi, оператором которого является ведущая иранская нефтетранспортная компания National Iranian Tanker Co, столкнулся с судном CF Crystal вечером в субботу примерно в 300 километрах от побережья Китая близ Шанхая и дельты реки Янцзы.

Зарегистрированный в Панаме танкер направлялся из Ирана в Южную Корею с 136 тысячами тонн газового конденсата – ультралегкой и крайне нестабильной углеводородной смеси. Такой объем эквивалентен примерно миллиону баррелей. C учетом мировых цен на сырую нефть общая стоимость груза составляла около 60 миллионов долларов.

Сухогруз, перевозивший американское зерно, получил небольшие повреждения. Двадцать один член экипажа, все граждане Китая, были спасены.

Плохая погода затруднила доступ спасателей на танкер, но основную опасность представляли токсичные газы, возникающие при горении нефти.