Как нужно правильно питаться, чтобы зрение было острым 2 8.01.2018, 18:20

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Несколько простых советов.

Плохое питание негативно сказывается на нашем здоровье и самочувствии. Вследствие плохого рациона ухудшается и зрение: понижается тонус глазной мышцы, появляется синдром сухости глаза и проблемы с сетчаткой. Предотвратить возникновение этих проблем помогут продукты, в которых содержатся такие вещества, как цинк, бета-каротин, лютеин, медь, селен, а также витамины В, С и Е, пишет healthyliving.com.ua.

Лютеин защищает глаза от ультрафиолетового излучения, позволяет избежать катаракты и значительно улучшает остроту зрения.

Дефицит лютеина в организме может привести к чувствительности к восприятию света, ухудшению зрения, риску развития таких заболеваний глаз, как глаукома и катаракта.

Достаточное количество лютеина содержится в курином желтке, петрушке, шпинате, сельдерее, зелени лука порея, цуккини, зеленом горошке, фисташках, спарже, моркови, помидорах, свекле, малине, черешне и клубнике.

Бета-каротин вырабатывает зрительный пигмент родопсин, который отвечает за умение глаза приспосабливаться к темноте. Также этот провитамин поддерживает остроту зрения. Недостаточное количество бета-каротина в организме приводит к снижению зрения, появлению чувства песка в глазах. Также при нехватке этого провитамина слизистая глаза пересыхает в помещении и сильно слезится на холоде.

Наибольшее количество бета-каротина содержится в облепихе, моркови, зелени петрушки, шпинате, зеленом луке, сельдерее, плодах шиповника, черемше и чесноке.

Витамин В1 отвечает за передачу импульса от зрительного нерва в головной мозг. Дефицит этого витамина приводит к быстрой утомляемости глаз, нарушению чувствительности и развитию дистрофии зрачка.

Пополнить запасы этого витамина можно семенами подсолнуха, пророщенными зернами пшеницы, кедровыми орехами, арахисом, а также гречневой и овсяной крупами.

Витамин В2 отвечает за обмен веществ в хрусталике, защищает сетчатку от воздействия ультрафиолетового света, нормализует процесс снабжения глаз кислородом. Нехватка в организме этого витамина приводит к нарушению сумеречного зрения, развитию глаукомы, катаракты, конъюнктивита, а также воспалению роговицы

Витамин содержится в кедровых орехах, шампиньонах, куриных яйцах, печени, телятине, свинине и баранине.

Витамин В3 предотвращает омертвение зрительного нерва и сосудистые расстройства.

Большое количество этого витамина содержится в белых грибах, зеленом горошке, арахисе, куриных яйцах и фасоли.

Витамин В6 отвечает за остроту зрения, помогает бороться с воспалительными процессами в зрительном нерве. О нехватке этого витамина сигнализируют боль и напряжение в глазах.

Много данного витамина в пшене, фасоли, сладком перце, чесноке, облепихе, курином мясе, скумбрии и хрене.

Витамин В12 обеспечивает нормальное кровоснабжение глаза, препятствует слепоте, воспалительным и дистрофическим заболеваниям глаз.

Наибольшее количество этого витамина содержится в свиной и куриной печени, окуне, карпе, треске, а также в мясе говядины.