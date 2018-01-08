В Новополоцке милицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом 8 8.01.2018, 18:27

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Фото: vk.com/polockandnovopolock

Водителей доставили в больницу для оценки их физического состояния.

В Новополоцке столкнулись автомобиль департамента охраны и микроавтобус. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, пишет tut.by.

Авария произошла 8 января, в 12.00, на улице Якуба Коласа. За рулем служебного автомобиля находился 25-летний водитель, микроавтобусом Volkswagen Transporter управлял 48-летний мужчина.

В ГАИ сообщили, что водителей доставили в больницу для оценки их физического состояния. Предварительно, серьезных травм в аварии никто не получил.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства происшествия.