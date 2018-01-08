Болгария во время председательства в ЕС не будет добиваться ослабления санкций против РФ 8.01.2018, 18:40

Москва не изменила свое поведение, чтобы можно было говорить о поисках нормализации отношений.

Болгария в отношениях с Россией во время своего председательства в Евросоюзе будет придерживаться принципов, принятых Советом ЕС в отношении санкций. А условий для их смягчения пока нет.

Об этом сказал постоянный представитель Болгарии посол Димитер Цанчев, сообщает УНИАН, добавляя, что София начала председательство в организации.

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией является полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", - сказал он.

Цанчев подчеркнул, что ЕС настаивает на необходимости, чтобы Москва уважала международное право. И отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения остается "абсолютно необходимым". Болгарский дипломат заверил, что его страна во время своего президентства готова работать над улучшением отношений с Россией при условии, что ситуация изменится.

"Но сейчас для этого условий нет", - подчеркнул Цанчев.

Как сообщалось, Болгария с 1 января впервые после вступления в Европейский союз принимает председательство в Совете ЕС. Как известно, в течение второй половины 2017 года во главе Совета была Эстония. Своими главными задачами Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.