Будет потоп? 5 8.01.2018, 19:12

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Если Днепр не остановит рост, то он уже скоро выйдет из берегов.

Начался второй месяц календарной зимы, а главная река Орши не останавливает свой аномальный рост. Причём, льдом река так и не покрылась, и если так продолжится и дальше, то весной приднепровские здания могут ожидать серьёзные неприятности, пишет orsha.eu.

Уже сегодня около парка "Сказочная страна" подтоплены прибрежные дороги, почти полностью затоплен городской пляж, а около Городища в воде оказались все деревья. Ранее мы уже писали, что в последний день года река подскочила сразу на 65 сантиметров, 1 января Днепр вырос ещё на 35 сантиметров, и потом два дня уровень воды немного падал. Но после короткого перерыва Днепр возобновил рост: 4-го января река поднялась на 4 сантиметра, 5-го на 7, 6-го на 6 сантиметров, и на православное Рождество поднялся ещё на 4 сантиметра.

Правда, прогнозы погоды придают немного оптимизма: на приближающейся неделе температура в Орше немного уменьшится и, возможно, вода станет постепенно замерзать, что остановит её рост. Белгидрометцентр прогнозирует днём ​​в понедельник температуру по району около 0 градусов. А ночью до -4 градусов. То же самое будет и во вторник. В среду температура днём ​​станет ещё более низкой: до 3 градусов. 11 и 12 января утренняя температура будет достигать -6 и -7 градусов, а в ночь с пятницы на субботу может опуститься и до 9 мороза.

Ещё одно условие, благодаря которому Днепр может остановить рост — отсутствие осадков в регионе. Только на сегодня — 7 января — синоптики говорят о возможном мокром снеге. В остальном на протяжении недели будет бесснежно кроме ночи 12 января, когда возможен небольшой снег и небольшая метель.