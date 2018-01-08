Стали известны подробности гибели 6-месячного ребенка в Несвиже 23 8.01.2018, 19:49

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Расследование гибели 6-месячного ребенка - на контроле у министра.

Елене Грицкевич 28 лет. До декрета она работала бухгалтером в агрокомбинате «Снов». Ее муж Александр работает в этом же хозяйстве водителем. Первенец в семье родился в июле прошлого года, пишет tut.by.

— Во время беременности у меня все было в порядке. Иногда были легкие простуды, но я лечилась горячим чаем, никаких препаратов не принимала. УЗИ и анализы были хорошие. На сохранении не лежала, — рассказывает Елена.

Мальчик родился на сроке 38 недель и 2 дня.

— Ребенок тоже ничем, кроме насморка, не болел. Насморк был один раз буквально за неделю до произошедшего, его быстро вылечили, — говорит она.

По словам Елены, 2 января вечером у мальчика поднялась температура до 37,3 ºС, а в районе 23.00 она уже была больше 38 ºС.

— Я ее сбила. Ночью он нормально спал, кушал. 3 января мы пошли на прием к врачу. Она послушала, посмотрела горло, сказала, что дыхание нормальное, легкие чистые, горлышко тоже чистое. Но у нас на приеме была температура 38,2 ºС. Нам выписали лекарство (от повышенной температуры. — Прим.), предположили, что у ребенка просто режутся зубки, и сказали пройти в комнату здорового ребенка измерить вес и рост. Мы и сами думали, что у него режутся зубки, потому что он начал очень сильно кусаться, — отмечает Елена.

Она говорит, что 4 января до обеда все было хорошо, а температура иногда сбивалась до 36,6 ºС и 36,9 ºС.

— Он был вяленький, но дышал носиком. После обеда стало хуже, и мы вызвали скорую. Они моментально приехали, потому что были рядом на вызове. У ребенка была температура выше 38ºС, нам вкололи тройчатку, чтобы сбить температуру, и сказали, что подозрение на пневмонию. Скорая отвезла нас в больницу в Несвиж, там сделали снимок, анализ крови, сказали, что есть подозрение на бронхит, и определили в реанимацию. Ребенку было тяжело дышать, хотя насморка у него не было, периодически он кричал: посидит, помолчит — и крикнет. При этом в больнице сказали, что вызвали реанимобиль из Солигорска (Солигорская больница считается межрайонной. — Прим.). Это было, может, в 12 часов ночи, а они приехали, может, в районе трех часов утра, — вспоминает Елена.

Она утверждает, что врачи сказали: есть подозрение на заражение крови и что сейчас повезут ребенка в Солигорск, а оттуда с утра — в Минск. Поэтому нужно, чтобы родители собрали вещи и приехали к 7−8 часам утра в Солигорск. Расстояние от Несвижа до Солигорска — примерно 85 километров, между Несвижем и Минском — около 121 километра.

— Когда мы были на полпути к Солигорску, в 6.11 утра, нам позвонили и сказали: «Примите наши соболезнования. Мы не довезли».

В предварительном заключении о смерти, говорит мама мальчика, сказано, что причиной была «врожденная инфекционная или паразитарная болезнь неуточненная».

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сейчас по данному случаю работает комиссия ведомства. При этом ситуация — на личном контроле у министра.

Ранее стало известно, что следствие также проводит проверку.

— В рамках доследственной проверки следствие проводит проверочные мероприятия, сбор материалов, необходимых для установления обстоятельств, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.