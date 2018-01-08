В Великобритании выбрали нового главу Консервативной партии 8.01.2018, 19:58

Брэндон Льюис

Фото: flickr.com

Им стал министр по вопросам миграции Брэндон Льюис.

В Великобритании министра по вопросам миграции Брэндона Льюиса назначили новым главой Консервативной партии. Об этом сообщает Financial Times.

«Льюис отличается сильными коммуникативными навыками, которым ранее (премьер-министр) Тереза Мэй доверила «чувствительный» миграционный вопрос», - говорится в сообщении.

В своем Twitter Льюис заявил, что для него «честь быть избранным на пост главы Консервативной партии».

По данным издания, сначала аппарат Консервативной партии опубликовал сообщение в Twitter, в котором ошибочно утверждалось, что лидером партии стал министр транспорта Крис Грейлинг, но вскоре твит был удален.

Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил о своей отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках перестановок в правительстве премьер-министр Великобритании также отправит в отставку министра образования Джастина Грининга, лидера палаты общин Андреа Лидса и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.