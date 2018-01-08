За что чаще всего штрафуют минских бизнесменов? 7 8.01.2018, 20:09

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Налоговики рассказали о типичных нарушениях, которые допускают столичные частные фирмы.

Инспекция МНС Республики Беларусь по городу Минску рассказала о типичных нарушениях, которые допускают столичные субъекты хозяйствования, передает агентство «Минск-Новости».

Одно из типичных нарушений — несоблюдение порядка приема наличных денег и порядка использования кассового оборудования. Также предприниматели допускают нарушения в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками и не всегда обладают сопроводительными документами или документами, подтверждающими приобретение (поступление) товара.

Виновные привлекаются к административной ответственности. В качестве примера выступил прошлогодний рейд в отношении индивидуального предпринимателя, продающего мобильные телефоны. В ходе проверки были установлены следующие нарушения: хранение и реализация товарно-материальных ценностей без нанесения на них контрольных (идентификационных) знаков, а также без наличия документов, подтверждающих легальность приобретения продукции. В итоге были арестованы и изъяты 199 телефонов. По предварительной оценке, общая стоимость составила 101 тысячу рублей. Кроме того, предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 690 рублей с конфискацией товара.