Жителям Латвии предлагают побороться за вакансии еврочиновников 8.01.2018, 20:20

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Размер окладов колеблется в пределах 2,5-18 тысяч евро в месяц в зависимости от должности.

Еврокомиссия, Европейский парламент, Европейский суд, Евросовет и другие ведомства постоянно нуждаются в специалистах с высоким уровнем подготовки.

Европейское бюро по отбору персонала регулярно пополняет базу вакансий и подбирает кадры. Размер окладов колеблется в пределах 2,5-18 тысяч евро в месяц в зависимости от должности, пишет grushevskogo5.com.

Вот только попасть в резервный список чиновников непросто: нужно пройти жесткий отбор и тестирование. Кандидат должен являться гражданином страны Евросоюза, владеть по крайней мере двумя из трех наиболее активных официальных языков ЕС (это немецкий, французский, английский) в любой комбинации, как утверждает корреспондент ЛР4 Светлана Гинтер. Русский язык официальным языком ЕС не является, поэтому для русскоязычных кандидатов из Латвии владение им не дает преимуществ. И все же смельчаки, готовые побороться за вакансии еврочиновников, находятся. Латвийское радио пообщалось с претендентами на должности в европейских структурах управления, и они рассказали о своей мотивации.

«Меня зовут Инета Вилцане, работаю в отделе кадров Министерства иностранных дел. Многие сотрудники нашего МИД очень интересуются возможностями работы в европейских управленческих структурах, и я пришла на этот семинар, чтобы собрать всю необходимую информацию для такого трудоустройства и помочь своим коллегам- экспертам разобраться в нюансах. Выяснила, что требования очень высоки – и экзамены, и интервью происходят на английском и французском, поэтому у претендентов на должности чиновников в ЕС должен быть хороший уровень английского и знание французского. Так что французский придется освоить».

«Меня зовут Густав Гайлис, я юрист, учебу закончил, сейчас тружусь в госуправлении. Хотел бы узнать на практике, как происходит конкурс EPSO».

Сегодня административный аппарат Европы обслуживают 43 тысячи чиновников из 28 стран. Граждан Латвии среди них пока немного: в одной Еврокомиссии из более чем тридцати тысяч сотрудников - всего 277 выходцев из Латвии. Но стимул есть: стабильная зарплата, социальные гарантии, языковой опыт, возможность повысить уровень жизни.

«Меня зовут Ева, учусь в докторантуре, тоже прохожу тесты, уже через три недели меня ждет третий этап конкурса – дискуссионная часть экзамена, я должна буду показать свои навыки работы за столом переговоров.»

«Мне, студенту латвийского вуза, хотелось бы узнать, как преодолеть этот непростой путь от вуза до рабочего места», – поделился Марис.

«Меня зовут Санта, я лектор, меня интересует все новое, хочу узнать все тонкости, как стать чиновником в Европе».

Сотрудник пресс-службы Еврокомиссии Улдис Шалаев уже несколько лет работает в европейских структурах. Он – тот, кто может приблизить исполнение мечты своих земляков. На добровольных началах он бесплатно консультирует в Доме ЕС латвийцев, желающих успешно пройти все тесты и претендовать на престижные и привлекательные по оплате должности чиновников в учреждениях Европы. Они работают не только в Брюсселе, но и в Люксембурге, Страсбурге и в других городах ЕС, говорит Улдис:

«Все условия экзаменов и тестов очень подробно и доступным языком расписаны на сайте EPSO – как только претендент регистрируется, он сразу же видит примеры типичных тестов, как и то, в какие сроки и за какое время их нужно пройти. Остается только тренироваться».

На семинаре в Риге кандидаты в будущие еврочиновники прошли практический тренинг. Улдис Шалаев рассказал о тонкостях и ошибках, на которых кандидат может погореть: следует помнить, что чиновник должен быть нейтральным, действовать в общих интересах Евросоюза, а не защищать интересы только своей страны.

«Конечно, чем больше языков человек знает, тем лучше – и больше шансов выдержать тесты и получить хорошую должность. Здесь главное не национальность, на первом месте для Бюро отбора персонала – компетентность кандидата. Любое задание можно выполнить, невыполнимых нет. Нужно просто освоить методологию. Я знаю людей, которые тренируются по два часа каждый день и достигают успехов.

Важно научиться укладываться в указанное время. Если на одно задание из 20 вопросов дается 35 минут, нужно, тренируясь дома, довести исполнение заданий до автоматизма и успевать решать все тесты за полчаса, чтобы 5 минут оставалось в резерве – на проверку. Только тот, кто успешно выполняет 85% заданий теста, допускается до следующих этапов конкурса. Те, кому удастся пройти все задания и устный экзамен, попадают в списки лауреатов – кандидатов в чиновники европейских структур. Но даже если вы находитесь в этих списках, почивать на лаврах не рекомендую: нужно самим активно искать рабочее место, рассылать CV в разные структуры, а не ждать пассивно приглашений, только тогда трудоустройство увенчается успехом».

Опыт показывает, говорит Улдис Шалаев, что лучше свои СV посылать не в отделы кадров, а непосредственно начальникам отделов тех структур, где кандидаты желают работать, все контакты обычно доступны в интернете. А условия новых конкурсов и сами тесты после регистрации можно найти на сайте EPSO или Еврокомиссии.