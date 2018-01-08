Олег Дулуб: В Беларуси должны быть частные клубы 4 8.01.2018, 20:32

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Наставник БАТЭ выступил в поддержку «Крумкачоў».

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением о том, что «Крумкачы из-за финансовых проблем могут сняться с чемпионата.

– Ваш прошлый белорусский клуб «Крумкачы» задолжал нынешнему. Как вы относитесь к потенциальному исчезновению «воронов»? Участвовали ли в краудфандинге?

– Деньги не сдавал. А к возможному исчезновению «воронов» отношусь отрицательно. В стране должны быть частные команды. Если у нас есть в чемпионате государственные команды, должны быть и частные. Чтобы была возможность сравнить, какой из клубов более рентабельный.

Я в «Крумкачах» поработал два сезона. Помню тот зрительский ажиотаж, ту культуру боления, которая там была… Мне бы очень не хотелось, чтобы этот клуб пропал, – цитирует Дулуба «Трибуна».