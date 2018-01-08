Антон Геращенко: Подозреваемый сознался в убийстве правозащитницы Ноздровской 5 8.01.2018, 20:41

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Ирина Ноздровская

Убийство юриста Ирины Ноздровской раскрыто, мотивом была месть за ее правозащитную деятельность.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция действительно задержала подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской… Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства, более чем достаточно", – написал он.

По словам Геращенко, теперь подозреваемого ждут суд и длительное тюремное заключение, возможно, пожизненное.

1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело юриста и правозащитницы Ноздровской, которая пропала 29 декабря. В Нацполиции сообщили, что женщина умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что убийцей Ноздровской, по данным следствия, "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру".

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Артем Шевченко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве юристки.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.

Похороны Ноздровской пройдут 9 января.