Китайский миллионер убирает улицы в качестве хобби 7 8.01.2018, 20:48

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Чунцинский бизнесмен вдохновился примером профессора Университета Цинхуа.

Cвоим примером он хочет показать важность заботы об окружающей среде, сообщает magazeta.com.

Чжун Цунжун каждое утро выходит в свой двор, вооружившись щипцами для собирания мусора и портативным динамиком: он убирается на улице уже в течении трех лет. 51-летний китаец стал известен как «дворник-миллионер»: основное занятие Чжуна — бизнес в сфере недвижимости, производства и продажи автомобилей.

Привычка богатого китайца убираться на улице привлекла внимание людей: многие начали сомневаться в его искренности, обвиняя Чжуна в самопиаре. Впрочем, сам дворник-миллионер утверждает, что его помыслы честны, и людей нельзя судить по их благосостоянию.

Чунцинский бизнесмен вдохновился примером профессора Университета Цинхуа, которого он встретил на отдыхе на острове Хайнань в 2015 году. Профессор на пенсии убирал мусор на пляже на протяжении 4-х лет, а Чжун Цунжун начал делать то же самое у себя во дворе, вернувшись из отпуска. Китаец даже начал обходить ближайшие рестораны, рассказывая о важности защиты окружающей среды.